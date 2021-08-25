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Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили подходы социально-экономического развития ПФО

25 августа 2021 16:29
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Также обсудили повестку запланированной встречи с главами регионов ПФО, которая планируется в Самаре 9 сентября.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел встречу с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Она прошла в Координационном центре Правительства РФ. Вице-премьер продемонстрировал полпреду возможности и инструменты центра для оперативного решения штатных и нештатных ситуаций и для достижения национальных целей и реализации нацпроектов.

В рамках встречи Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили подходы, которые будут использовать для социально-экономического развития субъектов ПФО. Это ключевая задача, поставленная председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным перед вице-премьерами –кураторами федеральных округов.

«Системы Координационного центра дают расширенные возможности для аналитики, планирования и прогнозирования рисков для принятия Правительством взвешенных решений. Предполагаем использовать эти инструменты как для целей ПФО, так и для других федеральных округов. Ключевой акцент сделаем на использовании первичных данных. Цель кураторства – обеспечить оперативные и согласованные действия всех органов власти и организаций для социально-экономического развития регионов. Моя задача как куратора ПФО – организовать управление этой работой и координацию вовлеченных сторон в пределах функционала, который определил Председатель Правительства», - отметил Дмитрий Чернышенко.

«С нашей стороны мы готовы активно подключиться к этой работе, постоянному обмену данными, на основе которых будут приниматься решения. Своевременность и объективность поступающей информации – важнейшие факторы для эффективного управления регионом, в том числе такого, как Приволжский федеральный округ. В настоящее время за счет ресурсов окружного Центра управления регионом мы отслеживаем экономические и социальные тенденции в субъектах ПФО, в том числе пристальное внимание уделяем вакцинации населения. Применение новых цифровых систем позволит более глубоко понимать эти процессы», - сказал Игорь Комаров.

В частности, на базе Координационного центра планируется создать новый инструмент – региональную систему мониторинга. Она будет включать основные показатели эффективности, список приоритетных региональных проектов и их статус реализации, а также ключевые вопросы, требующие решения.

«Нам необходимо выстроить работу так, чтобы вся необходимая информация по социально-экономическому развитию регионов была у нас под руками. И новый инструмент позволит это сделать максимально эффективно. Благодаря ему в режиме реального времени мы сможем контролировать исполнение поставленных задач, видеть динамику и, при отклонениях, на основе объективных данных принимать максимально взвешенные решения для решения проблем», - добавил Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров также обсудили повестку запланированной встречи с главами регионов ПФО, которая планируется в Самаре 9 сентября. Будет рассмотрено стратегическое планирование в регионах округа.

 

Теги: Дмитрий Чернышенко Игорь Комаров ПФО

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