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Знакомство с фестивальной поляной Дмитрий Азаров и Игорь Комаров начали с посещения «Культурного центра» и осмотра площадки инклюзивного городка.
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили с участниками «iВолги» создание инклюзивных площадок в регионах ПФО
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Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили с участниками «iВолги» создание инклюзивных площадок в регионах ПФО

28 июля 2022 17:38
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Знакомство с фестивальной поляной Дмитрий Азаров и Игорь Комаров начали с посещения «Культурного центра» и осмотра площадки инклюзивного городка.

В четверг, 28 июля, заключительный день работы десятого юбилейного Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга». Вечером на Мастрюковской поляне состоится торжественная церемония закрытия и будут подведены итоги работы форума. Пообщаться с участниками и осмотреть организацию площадок «iВолги» приехали полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округа Игорь Комаров и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В этом году на участие в форуме было подано рекордное количество заявок - свыше 20,5 тысяч из 78-ми регионов нашей страны, а также из ДНР и ЛНР. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, на Мастрюковской поляне собрались самые активные, инициативные, талантливые ребята. Для участников юбилейной «iВолги» была подготовлена насыщенная и интересная образовательная и культурно-досуговая программа. 

Дмитрий Азаров подчеркнул: конкурс самый серьезный за все годы проведения «iВолги» - более 10 человек на место. «Сюда, действительно, попадают лучшие из лучших», - отметил Глава региона.

Знакомство с фестивальной поляной Дмитрий Азаров и Игорь Комаров начали с посещения «Культурного центра» и осмотра площадки инклюзивного городка. Ребята с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в образовательной программе смен, в рамках которых они прошли отбор, и в активностях форума, защищают свои проекты.

Губернатор Самарской области и полпред Президента РФ в ПФО обсудили перспективу создания новых инклюзивных площадок в регионах, откуда ребята приехали на форум. Ценный опыт, полученный здесь, и взаимодействие с органами власти позволят эффективно развивать это направление в других городах.

Дмитрий Азаров предложил участникам инклюзивного городка собраться всем вновь в сентябре в формате видеосвязи и обсудить идеи создания таких городков в регионах уже более предметно и подробно.

Участники единогласно поддержали идею и уже готовы включиться в эту работу.

Ребята поблагодарили Игоря Комарова и Дмитрия Азарова за возвращение форума после пандемии, поддержку инклюзивного движения в России и, в частности, в Самарской области, за то, что их слышат, за то, что их потребности, идеи и предложения не остаются без внимания.

 

Фото:   правительство СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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