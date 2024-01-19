«Холодные игры»:  студенты колледжей Самары отметят День студента вместе с Самарским Домом молодёжи

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25 января в 11:00 на территории ГБПОУ «СТЭК» (ул. Антонова-Овсеенко, 51) студенты колледжей Самары отметят День студента вместе с Самарским Домом молодёжи. Их ждут увлекательные спортивные мероприятия, дух соперничества и незабываемые эмоции.

«Холодные игры» — это соревнования команд профессиональных образовательных организаций в различных зимних видах спорта. В играх примут участие 10 команд, каждая из которой продемонстрирует свой победный настрой, силу и ловкость. По итогам всех конкурсов счастливчики, показавшие лучшие результаты получат памятные призы и подарки.

Соревнования, приуроченные ко Дню студента, проходят уже в четвертый раз. В 2023 году в тройку победителей вошли команды из Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, Колледжа «МИР» и «Самарского Металлургического Колледжа».

«Татьянин день» или «День студента» принято отмечать 25 января. Праздничная дата в календаре появилась благодаря открытию Московского университета в 1755 году. В этот день и год императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Статус всероссийского праздник обрел уже при императоре Николае I, который повелел отмечать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране, сообщает пресс-служба «Самарского Дома молодежи».

Фото предоставлено СДМ