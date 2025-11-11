Я нашел ошибку
Главные новости:
Диабет первого типа имеет чёткую клиническую картину и внешние признаки.
Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках диабета у детей
С 10 ноября 2025 года в регионе действует новый тариф.
Минприроды СО: изменение тарифа на вывоз мусора в Самарской области
В Роспотребнадзоре заявили, что респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) не является новым и хорошо изучен, он обладает сезонностью и не свидетельствует о появлении нового патогена.
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о новом вирусе в России
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
Формируется стереотипная поза: отмечается сутулость, плечи «поджаты» к ушам и часто человек сидит нога на ногу.
Врач: сидячая работа ослабляет мышцы пресса и грозит «офисным» животом
В настоящее время она заключена под стражу.
В Чапаевске женщина во время бытовой ссоры убила отца и ранила мать
"Договорились, что в приоритете совместной работы - подготовка тренерских кадров и развитие инфраструктуры".
Вячеслав Федорищев встретился с руководством Федерации шахмат региона, тренерами и руководителями учебных учреждений
Около 30 тысяч человек приняли участие в легкоатлетических забегах в Самаре в 2025 году.
В Самаре подвели итоги бегового сезона 2025 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.35
EUR 94.2
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области

11 ноября 2025 21:37
202
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.

Сегодня, 11 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил государственные и региональные награды жителям региона. Среди них представители самых разных профессий и отраслей: сотрудники здравоохранения, образования, сельского хозяйства, культуры, правоохранительных органов, промышленных предприятий, общественные деятели и многие другие.

Как отметил руководитель области, всех их объединяет главное – любовь и преданность самарской земле. «Это проявляется в глубочайшем профессионализме и каждодневном самоотверженном труде», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор вручил жителям региона государственные награды и поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.

«Вашими усилиями мы достигаем успехов во многих сферах, динамично развиваем и благоустраиваем нашу замечательную Самарскую область. Вместе делаем жизнь в регионе более удобной, комфортной и счастливой. Признателен вам за то, что вы верно служите своему делу, вкладываете душу в решение множества ответственных задач, от которых зачастую зависят состояние, здоровье и благополучие людей. Делаете это много лет. Среди награждаемых те, у кого стаж работы более сорока и даже пятидесяти лет», — отметил Вячеслав Федорищев.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» IIстепени вручена начальнику бюро технического контроля ПАО «Гидроавтоматика» Вере Вашуриной, а также начальнику цеха ПАО «Гидроавтоматика» Евгению Глебову. Благодарности Президента РФ удостоен индивидуальный предприниматель Дмитрий Селезнев. Кроме того, губернатор вручил и другие награды.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин, выступая на днях на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава», отметил, что Самара знаменита своими достижениями и традициями. И вы продолжаете доблестные трудовые традиции нашего региона, вписываете новые страницы в его славную историю», — добавил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025, 16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО. Политика
749
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
07 ноября 2025, 17:21
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена».  Политика
1471
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
07 ноября 2025, 16:15
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны. Общество
1321
В центре внимания
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
201
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
288
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
281
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
197
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025  16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
752
Весь список