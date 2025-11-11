Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области

202

Сегодня, 11 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил государственные и региональные награды жителям региона. Среди них представители самых разных профессий и отраслей: сотрудники здравоохранения, образования, сельского хозяйства, культуры, правоохранительных органов, промышленных предприятий, общественные деятели и многие другие.

Как отметил руководитель области, всех их объединяет главное – любовь и преданность самарской земле. «Это проявляется в глубочайшем профессионализме и каждодневном самоотверженном труде», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор вручил жителям региона государственные награды и поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.

«Вашими усилиями мы достигаем успехов во многих сферах, динамично развиваем и благоустраиваем нашу замечательную Самарскую область. Вместе делаем жизнь в регионе более удобной, комфортной и счастливой. Признателен вам за то, что вы верно служите своему делу, вкладываете душу в решение множества ответственных задач, от которых зачастую зависят состояние, здоровье и благополучие людей. Делаете это много лет. Среди награждаемых те, у кого стаж работы более сорока и даже пятидесяти лет», — отметил Вячеслав Федорищев.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» IIстепени вручена начальнику бюро технического контроля ПАО «Гидроавтоматика» Вере Вашуриной, а также начальнику цеха ПАО «Гидроавтоматика» Евгению Глебову. Благодарности Президента РФ удостоен индивидуальный предприниматель Дмитрий Селезнев. Кроме того, губернатор вручил и другие награды.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин, выступая на днях на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава», отметил, что Самара знаменита своими достижениями и традициями. И вы продолжаете доблестные трудовые традиции нашего региона, вписываете новые страницы в его славную историю», — добавил Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области