Губернатор Дмитрий Азаров встретил праздник Пасхи вместе с земляками в Софийском соборе

128

В ночь с 4 на 5 мая наступил главный праздник для православных христиан. Во всех храмах 63-го региона прошли торжественные богослужения.

Главную службу в Софийском соборе областной столицы провел митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Там вместе с земляками Светлую Пасху встретил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, пишет Сова.



Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий огласил пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

- Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! В нынешний праздник праздников и торжество из торжеств, которое, по слову святителя Григория Богослова, столько превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды (Слово 45. На Святую Пасху), с великой радостью обращаю к вам древнее и вечно новое, всем привычное и в то же время неизменно окрыляющее наши сердца приветствие: "Христос воскресе!"

После богослужения губернатор Дмитрий Азаров поздравил православных христиан:

- Только что закончилось пасхальное богослужение. Конечно, большая радость совместной молитвы со своими земляками. Сердечно благодарю владыку митрополита Сергия за сегодняшнюю праздничную службу и всех земляков. Конечно, Пасха дает надежду. Надежду каждому на спасение души, на жизнь вечную. Господь стучится в сердце каждого, и от нас зависит, примем ли мы его наставления и будем ли жить так, как господь нам указал. Я в этот пасхальный вечер от всей души хочу пожелать благодати Божьей, пусть воздастся за ваши труды, пусть Господь укрепит вас. Сим победим! С праздником вас! Христос воскресе!