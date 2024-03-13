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Губернатор Дмитрий Азаров примет участие в программе «Главная тема» 13 марта в 19:00

Новые национальные проекты, инициированные Президентом страны. Каких изменений ждать жителям региона?

Настоящая элита. Кадровые программы для ветеранов специальной военной операции.

Во благо земли самарской. Дополнительные меры социальной поддержки населения области.

Трансляция будет доступна:

-На каналах «Россия 24» и «Самара 24».

-На сайте tvsamara.ru

- В официальных аккаунтах ГТРК «Самара» и на ресурсах Правительства Самарской области.