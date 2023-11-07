Губернатор Дмитрий Азаров поздравил участника Великой Отечественной войны с вековым юбилеем

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Во вторник, 7 ноября, после проведения Парада Памяти на площади Куйбышева в Самаре губернатор Дмитрий Азаров, как и обещал накануне Дня Победы, поздравил ветерана Великой Отечественной войны, отличника здравоохранения Льва Семеновича Онуфриева со 100-летним юбилеем.

«У вас очень красивый возраст, при этом бодрый дух. Дай Бог вам крепкого здоровья, – пожелал Дмитрий Азаров ветерану. – С удовольствием вспоминаю наши встречи в преддверии 9 мая, в День Победы и во время торжественного приема. Мы договаривались, что на столетие встретимся. И очень рад, что оба сдержали слово».

«Я очень рад, что вы пришли меня поздравить, – ответил Лев Семенович. – Среди всех праздников для меня очень значимы день рождения, день медицинского работника, а самый главный – 9 мая. Поэтому будем теперь вместе готовиться к следующей годовщине Победы».

Лев Онуфриев родился в 1923 году в городе Новоржев Псковской области. Среднюю школу он окончил в 1940 году, поступил в Ленинградский медицинский институт. А когда началась война, был призван в вооруженные силы. Буквально за три дня до начала блокады пришел приказ об отправке в Омск. В 42-м году лейтенантом направили в пункт формирования дивизий под Москвой. «На фронте было сложно. Как я жив остался – не знаю, мог погибнуть не один раз, – отметил участник Великой Отечественной войны в беседе с руководителем региона. – Знаю одно: чем труднее человеку все достается, чем больше он занимается любимым делом и изучает все, тем он дольше живет».

«И вы тому пример», – добавил руководитель региона.

До конца войны Лев Семенович воевал на 3-м Белорусском фронте, был командиром пулеметной роты, а потом помощником начальника штаба полка. «Войну мы закончили в Восточной Пруссии – в Пиллау. День Победы чувствовали уже давно, там уже разгром был полный, немцы в плен сдавались», – вспомнил ветеран. Он награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», имеет два ордена Красной звезды, значок «Отличник здравоохранения», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За победу над Германией».

«Все, что мог, я делал, старался. У меня была отличная военная подготовка, потому что нас готовили буквально со школы. Мы даже строевую подготовку в школе проходили. И когда меня призывали в Вооруженные силы, я уже все знал: что такое винтовка, пулемет. Мы были готовы к военным действиям, – рассказал Лев Онуфриев. – Поэтому я считаю, что и сейчас в школах нужно обучать детей начальной военной подготовке, чтобы каждый человек был готов к тому, чтобы посвятить свою жизнь служению Родине. Чувство любви к своей стране надо воспитывать с малолетства».

«Вы знаете, что в школы вернулась воспитательная работа. Мы в регионе раньше это восстановили. И сейчас вводится новый предмет, благодаря которому будут закладываться основы военной подготовки. Очень правильно то, что вы говорите», – отметил Дмитрий Азаров.

«Больше всего меня волнует затяжной конфликт на Украине. Мы обязательно должны встретить Победу!» – заявил Лев Онуфриев.

После Великой Отечественной войны было очень трудно возвращаться к учебе, вновь садиться за парту. И тем не менее, в 1950 году Лев Семенович окончил Военно-Морскую медицинскую академию, а в 1957 – факультет усовершенствования врачей по циклу «Патологоанатомия». Служил в группе советских войск в Германии и военно-морском флоте, занимался судебной медициной. В 1956 году получил назначение в Куйбышевский госпиталь Приволжского военного округа, где выполнял обязанности главного патологоанатома округа. А с 1971 года и по 2006 год работал в Самарском онкологическом диспансере.

«Меня коллеги из онкологического диспансера поздравили сегодня, – поделился Лев Семенович, – Моя ученица, которая сегодня заведует патологоанатомическим отделением Оксана Васильевна Югина рассказала, что сейчас уже внедрили искусственный интеллект, но я считаю, что все равно нужно работать своей головой, особенно в гистологии».

«Да, сегодня там стоит самое современное оборудование, благодаря которому мы оказываем высокотехнологичную помощь всем пациентам», – подтвердил глава региона.

Лев Семенович Онуфриев – один из самых квалифицированных и опытных патологоанатомов Самарской области. К нему обращались за консультациями из других медицинских учреждений и с кафедры патологической анатомии Самарского медицинского университета. Был наставником многих молодых коллег. Он проработал до 87 лет. Даже сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, он ведет активный образ жизни.

Дмитрий Азаров поздравил ветерана с юбилеем, пожелал ему доброго здоровья и поблагодарил за вклад в развитие региона и страны, бесценный опыт, которым он продолжает делиться с молодежью.

Фото: Светлана Осьмачкина