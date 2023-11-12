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ГУ МЧС СО: пожарный извещатель поможет предотвратить беду

12 ноября 2023 15:09
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Пожарные датчики извещателя срабатывают от дыма, увеличивая при этом шансы на спасение.

По статистике большинство техногенных пожаров происходит в жилье в ночное время, когда люди зачастую не могут своевременно обнаружить возникшее загорание и принять меры по его ликвидации.

Основными причинами пожаров являются нарушение правил устройства и эксплуатации печей, ветхие электрические сети или неосторожное обращение с огнем при курении. Кроме того, современные материалы, используемые для отделки жилых помещений и изготовления мебели, при горении выделяют большое количество опасных для человека газов, что чаще всего и приводит к трагическим последствиям.

Предупредить о начавшемся возгорании может автономный пожарный извещатель. Принцип работы этого прибора довольно простой. На ранних стадиях пожара начинается интенсивное дымовыделение, и только потом появляется пламя. Пожарные датчики извещателя срабатывают от дыма, увеличивая при этом шансы на спасение. Устанавливать его лучше в местах, где есть опасность возгорания: вблизи печей, газовых котлов. Оборудовать пожарными извещателями следует жилье, бани, летние кухни и другие строения, для которых актуальна угроза пожара.

Самые распространенные извещатели - это дымовые, которые реагируют непосредственно на концентрацию продуктов горения, благодаря способности улавливать наличие продуктов горения в воздухе. После этого, прибор подает специальный тревожный сигнал. Звукового оповещателя, встроенного в извещатель, достаточно для того, чтобы оповестить и даже разбудить человека, находящегося в помещении.

Сотрудники надзорной деятельности совместно с представителями администраций муниципальных районов области проводят работу по установке пожарных извещателей в домах многодетных семей и граждан, нуждающихся в социальной поддержке. С начала года установлено 612 пожарных датчиков в 461 доме.

Чтобы предотвратить беду, установите автономные пожарные извещатели! Наличие данного прибора в жилом помещении, дачном или садовом домике, позволит своевременно оповестить о возникновении пожара, тем самым вы сможете обезопасить себя и своих родных.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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