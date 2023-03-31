ГУ МЧС СО: определены победители областного этапа фестиваля «Звезда Спасения»

В Главном управлении МЧС России по Самарской области подвели итоги областного этапа Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».
В МЧС России фестиваль «Звезда спасения» проводится уже в седьмой раз с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования навыков безопасной жизнедеятельности, популяризации деятельности спасателей и пожарных.
В конкурсах участвовали ученики образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет, а также детские творческие коллективы.
На I этап фестиваля было заявлено 289 работ в пяти номинациях. В каждой номинации были отобраны три лучших работы.
Победителями I этапа VI Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» в конкурсе изобразительного творчества стали:
I место – Поздняков Марк, 10 лет (ГБОУ СОШ с. Красный Яр);
II место - Лужнов Марк, 12 лет (МБОУ школа № 55, г. Самара);
III место – Луконина Алиса, 12 лет (МБОУ школа № 24, г. Самара).
В конкурсе литературного творчества:
I место - Быков Александр, 12 лет (МБОУ школа № 20, г. Тольятти);
II место - Лагазина Екатерина, 12 лет (ГБОУ ООШ с. Колодинка, Красноярский район);
III место - Горбушина Злата, 13 лет (ГБОУ школа №3, Волжский район, п.г.т. Смышляевка)
В конкурсе музыкального творчества:
I место - коллектив «Звездочки», 10 лет (МБОУ школа №34, г. Самара);
II место - Зотова Мария, 14 лет (СП «Школа искусств» ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»);
III место - Гуд Станислав, 17 лет (МБОУ школа №29).
В конкурсе хореографического творчества:
I место - коллектив "KNOWNAME", 16-17 лет (Сызранский политехнический колледж);
II место - танцевальный коллектив «Гармония», 16-17 лет (ГБПОУ ГК г. Сызрань);
III место - отряд юнармии «Пламя», 16-17 лет (ГБПОУ ГК г. Сызрань).
В конкурсе сценического творчества:
I место - Мурысев Тихон, 10 лет (МБУ школа № 88, г. Тольятти);
II место - Рощупкин Александр, 9 лет (МБОУ школа №3, г. Самара);
III место - Мкртчян Ангелина, 7 лет (ГБОУ школа-интернат №117, г. Самара)
Творческие номера и работы, завоевавшие по итогам отбора первенство в своих номинациях, продолжат борьбу за победу и представят Самарскую область на II этапе Всероссийского фестиваля «Звезда спасения».
Фото: ГУ МЧС СО