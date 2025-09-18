ГУ МЧС СО: о пожарной безопасности в банях и саунах

124

С наступлением холодов одной из причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане.

За восемь месяцев этого года в регионе произошло 163 возгорания в банях и саунах. К сожалению, 4 человека погибли, а 5 получили травмы. В прошлом году за тот же период зафиксировали 220 подобных случаев, в результате которых погибли 8 человек, а 3 пострадали.

Основные причины пожаров в банях связаны с аварийным режимом работы электропроводки и нарушением технической эксплуатации печей.

МЧС России напоминает:

- установка печей и дымоходов должна производиться квалифицированным специалистом;

- при отделке бань и саун выбирайте негорючие материалы;

- следите на состоянием электропроводки;

- не оставляйте горящие свечи или непотушенные сигареты без присмотра;

- следите за газовым оборудованием, оно должно быть в исправном состоянии.

Фото: pxhere.com