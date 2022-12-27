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Грохот фейерверков в новогоднюю ночь раздражает каждого четвертого самарца

27 декабря 2022 09:23
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Грохот фейерверков в новогоднюю ночь раздражает каждого четвертого самарца

Нескончаемые залпы новогодних салютов раздражают каждого четвертого, скучные «голубые огоньки» — каждого восьмого, а чрезмерное количество алкоголя — каждого десятого. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражает шум от фейерверков и петард: о том, что многочасовой салют за окном вызывает исключительно негативные эмоции, рассказал каждый четвертый опрошенный (26%). На поднадоевшую за много лет новогоднюю программу жалуются 12%. Каждого десятого (10%) раздражает обилие алкоголя и множество нетрезвых людей вокруг, а 5% устают от чрезмерного количества еды. По 2% самарцев сообщили, что самое неприятное для них в новогоднюю ночь — это недосып, острое ощущение одиночества, всеобщая одержимость празднованием и, напротив, сожаление, что веселье быстро заканчивается. Еще 10% опрошенных новогоднее настроение портят другие факторы: упоминались большие расходы, плохая погода, суета, мытье посуды, цены на такси и проч. Ничего не раздражает в новогоднюю ночь 21% горожан.

Шум от фейерверков чаще вызывает негативные эмоции у женщин (33% против 18%), а скучная телепрограмма — у мужчин (18% против 7%).

Время проведения: 19—26 декабря 2022 года

Теги: Опрос

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