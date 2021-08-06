Госавтоинспекция выявила дефекты дорожного покрытия на транспортной развязке в Тольятти

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Согласно поручения Губернатора Самарской области 28 июля сотрудниками Госавтоинспекции с выездом на место была изучена складывающаяся дорожная обстановка на транспортной развязке в Тольятти. В ходе выезда были выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния в виде дефектов дорожного покрытия (колея, выбоины, просадки, асфальтобетонные наплывы).

По выявленным недостаткам сотрудниками Госавтоинспекции собран административный материал в отношении собственника автомобильной дороги по ч. 1 статьи 12.34 КоАП РФ (за неудовлетворительное состояние проезжей части). По результатам, владелец автомобильной дороги будет привлечен к административной ответственности. С целью устранения недостатков было выдано предписание на их устранение.

В настоящее время на указанном участке автодороги движение транспортных средств организовано в соответствии с временной схемой организации дорожного движения и осуществляется по двум полосам для движения проезжей части транспортной развязки прямого направления (город Москва – город Самара).

29 июля, в ходе проверки организации дорожного движения по временной схеме сотрудниками Госавтоинспекции также были выявлены недостатки в установке временных технических средств организации дорожного движения, в части отсутствия и неправильного применения временных дорожных знаков.

По выявленным недостаткам сотрудниками Госавтоинспекции в отношении подрядной организации составлен административный протокол по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, выдано предписание, которое на сегодняшний момент исполнено.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по устранению дефектов дорожного покрытия проезжая часть обратного направления (город Самара – город Москва) будет закрыта до 12.08.2021, а все выявленные нарушения ровности покрытия будут устранены не позднее 01.09.2021.

4 августа Госавтоинспекцией в рамках повседневного надзора было установлено, что ситуация ухудшилась, образовались более глубокие дефекты проезжей части в виде волнообразования, просадок и коллейности. Госавтоинспекцией будет принят весь комплекс мер по их оперативному устранению.