Годовые премии получили 40% работающих самарцев

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4 из 10 горожан получили премии по итогам 2024 года. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.



40% самарцев получили премии по итогам 2024 года. Нужно отметить, что количество премированных уже второй год подряд бьет рекорды: в условиях дефицита кадров работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации.



О получении премии респонденты моложе 35 лет рассказывали чаще тех, кто старше (46%). Горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц премировали активнее, чем тех, кто зарабатывает больше (48%).



Время проведения: 14—21 января 2025 года