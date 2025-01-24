Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев приглашают к участию в открытом международном проекте «Таланты России»
Самарцев приглашают к участию в открытом международном проекте «Таланты России»
Тольяттинец, обвиняемый в хищении денег у Ларисы Долиной, остался под стражей
Тольяттинец, обвиняемый в хищении денег у Ларисы Долиной, остался под стражей
В Красноярском районе водитель ответит за смерть человека
В Красноярском районе водитель ответит за смерть человека
Весной 2025 года из Самарской области отправятся тематические поезда
Весной 2025 года из Самарской области отправятся тематические поезда
В Самаре дворники будут убирать снег с прилотковой части автомобильных дорог
В Самаре дворники будут убирать снег с прилотковой части автомобильных дорог
В Москве повысят штраф за неоплату парковки для юрлиц до 50 тыс. рублей
В Москве повысят штраф за неоплату парковки для юрлиц до 50 тыс. рублей
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
Тольяттинка пыталась сбыть наркотик мефедрон
Тольяттинка пыталась сбыть наркотик мефедрон
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.1
0.82
EUR 103.66
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Годовые премии получили 40% работающих самарцев

24 января 2025 10:48
161
Годовые премии получили 40% работающих самарцев

4 из 10 горожан получили премии по итогам 2024 года. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

40% самарцев получили премии по итогам 2024 года. Нужно отметить, что количество премированных уже второй год подряд бьет рекорды: в условиях дефицита кадров работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации.

О получении премии респонденты моложе 35 лет рассказывали чаще тех, кто старше (46%). Горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц премировали активнее, чем тех, кто зарабатывает больше (48%).

Время проведения: 14—21 января 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Только 30% самарцев согласны на зарплату в конверте
24 января 2025, 12:33
Только 30% самарцев согласны на зарплату в конверте
Мужчины чаще женщин соглашаются на заработок в конверте. Общество
117
каждый второй житель Самары пытается сократить использование гаджетов
24 января 2025, 09:59
Каждый второй житель Самары пытается сократить использование гаджетов
Половина (50%) опрошенных признались, что чувствуют зависимость от гаджетов. Общество
205
40% жителей Самарской области путешествовали по России в новогодние праздники
24 января 2025, 09:26
40% жителей Самарской области путешествовали по России в новогодние праздники
Традиционно самым популярным выбором для новогодних путешествий по России в этом году стал экскурсионный туризм. Общество
198
В центре внимания
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
24 января 2025  13:31
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
81
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
24 января 2025  12:52
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
130
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
24 января 2025  12:46
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
163
В Самаре завершили отбор общественных пространств для благоустройства
24 января 2025  12:05
В Самаре завершили отбор общественных пространств для благоустройства
161
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
22 января 2025  14:53
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
870
Весь список