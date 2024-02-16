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Главный гастроэнтеролог региона: "Бесконтрольный прием лекарств может привести к поражению печени"

16 февраля 2024 14:25
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На развитие лекарственного поражения печени могут влиять много факторов - пол, возраст, особенности питания.

Главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Татьяна Колесова:

"Некоторые биологически активные добавки, которые люди могут употреблять как универсальные средства для лечения различных заболеваний, снижения веса и очищения организма, представляют опасность для здоровья. Их токсичность для печени связана с многокомпонентным составом.

 Препараты, которые пациенты принимают без назначения врача - по собственной инициативе или по рекомендации знакомых, могут вызвать лекарственное повреждение печени.

На развитие лекарственного поражения печени могут влиять много факторов - пол, возраст, особенности питания. Но решающую роль играет чувствительность организма к препарату. Она зависит от генетических особенностей, состояния печени на момент употребления препарата, а также от взаимодействия с другими лекарствами.

При приеме новых лекарств или при длительном лечении важно обращать внимание на симптомы:

- тошнота
- ухудшение аппетита
- слабость
- дискомфорт в области правого подреберья
 - пожелтение кожных покровов.

В случае возникновения этих признаков необходимо обратиться к врачу.

Скрытый период лекарственного поражения печени может быть длительным, а его последствия - тяжелыми. Внимательное отношение к своему здоровью поможет выявить заболевание вовремя и избежать серьезных осложнений".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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