Главный гастроэнтеролог региона: "Бесконтрольный прием лекарств может привести к поражению печени"

Главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Татьяна Колесова:
"Некоторые биологически активные добавки, которые люди могут употреблять как универсальные средства для лечения различных заболеваний, снижения веса и очищения организма, представляют опасность для здоровья. Их токсичность для печени связана с многокомпонентным составом.
Препараты, которые пациенты принимают без назначения врача - по собственной инициативе или по рекомендации знакомых, могут вызвать лекарственное повреждение печени.
На развитие лекарственного поражения печени могут влиять много факторов - пол, возраст, особенности питания. Но решающую роль играет чувствительность организма к препарату. Она зависит от генетических особенностей, состояния печени на момент употребления препарата, а также от взаимодействия с другими лекарствами.
При приеме новых лекарств или при длительном лечении важно обращать внимание на симптомы:
- тошнота
- ухудшение аппетита
- слабость
- дискомфорт в области правого подреберья
- пожелтение кожных покровов.
В случае возникновения этих признаков необходимо обратиться к врачу.
Скрытый период лекарственного поражения печени может быть длительным, а его последствия - тяжелыми. Внимательное отношение к своему здоровью поможет выявить заболевание вовремя и избежать серьезных осложнений".
Фото: минздрав СО