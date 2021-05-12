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Главному самарскому музею предложат вернуть имя Ленина

12 мая 2021 09:32
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Главному самарскому музею предложат вернуть имя Ленина

В Самарской области готовится открытое обращение к властям с требованием «восстановить историческую справедливость» и вернуть имя Владимира Ленина областному краеведческому музею.

Выступление на имя губернатора и депутатов губдумы должно подготовить самарское отделение общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации». Такое решение его правление приняло на своей отчетной конференции в конце апреля, пишет Обозрение.

Организовать общественную компанию за возвращение имени Ленина краеведческому музею предложил руководитель отделения, кандидат философских наук Михаил Клёцкин. Как было заявлено на конференции, «необходимо исследовать деятельность Алабина в Самаре. Достоин ли казнокрад того, чтобы его именем называли центральный областной музей Самары, спроектированный и построенный как Ленинский мемориал?»

Активисты РУСО предложили не ограничиваться одним музеем и также «возглавить борьбу» за возвращение имени Ленина еще и областной научной библиотеке. Правда, такие попытки ранее уже предпринимались, в том числе и в судебном порядке. И, как в свое время писало «Самарское обозрение», потерпели неудачу.

Теги: музей музей Алабина

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