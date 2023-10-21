Глава таджикской диаспоры записал видео, в котором попросил прощения у губернатора и жителей Самарской области

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Глава региональной таджикской диаспоры – председатель национально-культурной автономии таджиков Сунатуло Назриев записал видео, где попросил прощения у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и всех самарцев. Сунатуло Назриев назвал беспорядки с участием своих земляков недопустимыми.

Напомним, в начале недели в Самаре произошла массовая драка, в которой приняли участие самарские школьники и взрослые мигранты, которые приехали на «разборки» по просьбе своих младших братьев. А после того, как полиция разогнала конфликтующих, несколько школьников-мигрантов записали видео с оскорблениями и нецензурными выражениями в адрес главы региона. Сейчас зачинщиков конфликта задержали, возбуждено уголовное дело, суд арестовал их на время следствия. Также возбуждено дело об оскорблении представителей власти, пишет Самара-КП.

Фото: скрин видео

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