Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах

15 октября 2025 16:48
91
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 

14 октября глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил школы №№ 45 и 93. Вместе с заместителем председателя Думы городского округа Самара Маратом Габдрахмановым он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 

«Школы №№ 45 и 93 посещаю не в первый раз, в этом году в них полностью отремонтировали пищеблоки и обеденные залы, и результат, на мой взгляд, достойный. Следующий крупный проект для обеих школ – комплексный ремонт их общей пришкольной территории. Включили их в программу «Школьный двор» на 2026 год. Думаю, весной мало кто верил в возможность коренных изменений, а сейчас уже готовят проект будущего школьного двора», – сказал глава города Самара Иван Носков. 

Как рассказала главе города директор школы № 45 Софья Баева, в этом году здесь выполнен капитальный ремонт пищеблока и обеденного зала, отремонтировано ограждение и наружная система канализации. Общая стоимость работ составила более 8,5 млн рублей. 

Всего в школе №45 учится 750 детей, из них более 70% получают горячее питание. 

«Большинство наших ребят предпочитают завтракать и обедать именно в школе, они очень довольны новой школьной столовой, а работники кухни – новым технологическим оборудованием для приготовления пищи. Установили в пищеблоке плиты, жарочные и холодильные шкафы, пароконвектоматы, стеллажи для хранения. Было важно обсудить с главой города Иваном Николаевичем Носковым следующие шаги по ремонту школьного двора. Как и в наш бассейн, который в ближайшие годы тоже планируем привести в порядок, сюда будут ходить ребята из соседних учреждений, поэтому проект более чем актуальный», – сказала директор школы № 45 Софья Баева.

В настоящее время по поручению главы города проведено техническое обследование бассейна, где плаванием занимаются также дети из соседних школ. По результатам разработана смета на капитальный ремонт предварительной стоимостью более 14 млн рублей.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара Школа

