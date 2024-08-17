Глава региона Вячеслав Федорищев посетил Сызранское военное училище летчиков

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В субботу, 17 августа, в Сызрани в Сквере Героев в торжественной обстановке был открыт бюст Почетного гражданина города, командующего армейской авиацией, генерал-полковника Виталия Егоровича Павлова.

В мероприятии принял участие врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, Герой РФ, Заслуженный военный летчик РФ Алексей Новиков, руководитель аппарата генерального директора АО «Вертолеты России» Александр Васильев, представители администрации г.о. Сызрань, курсанты Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков, жители города.

«Вся жизнь Виталия Егоровича, его профессиональный путь — пример настоящего служения Отечеству. Для всех военных летчиков он был и остается непререкаемым авторитетом, и многие гордятся тем, что были его учениками, — отметил глава региона. — Виталий Егорович внес большой вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны. Благодаря авторитету боевого генерала удалось сохранить Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. И сегодня выпускники этого училища при выполнении боевых задач в специальной военной операции неизменно проявляют высочайшее летное мастерство, мужество, решительность и отвагу, во многом руководствуясь примером нашего великого героя».

Руководитель области подчеркнул, что работа по увековечению памяти выдающихся людей, чья жизнь и судьба связаны с регионом, продолжится: «Их пример, безусловно, будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения, вдохновлять наших граждан на преданное служение своей Родине. И конечно же, сегодня все наши мысли, все действия — с нашими ребятами, которые защищают нашу страну, с нашими героями, которые в рамках специальной военной операции идут к победе, которая точно будет скоро. А мы каждый на своем месте сделаем все от нас зависящее, чтобы ее приближать».

По словам Заслуженного военного летчика РФ Алексея Новикова, для Сызрани — города трудовой доблести — сегодня знаменательный исторический день. «Мы воздаем должное великому человеку, которого вырастила сызранская земля. Он закончил здесь училище, работал инструктором, потом служил на разных должностях — от командира полка до командующего авиацией Сухопутных войск. Самая главная его заслуга — в тяжелые 90-е годы во многом благодаря своему авторитету он сохранил армейскую авиацию».

Также Вячеслав Федорищев ознакомился с работой Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков — филиала Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Учебное заведение имеет более чем 80-летнюю историю.

На сегодняшний день это уникальное военное учебное заведение. Специалистов для Вооруженных Сил и других силовых структур Российской Федерации такого профиля, как в филиале, не готовят больше нигде. Главная гордость вуза — его выпускники: 69 из них стали генералами, 221 удостоен почетных званий «Заслуженный летчик-испытатель» и «Заслуженный военный летчик». На протяжении всей истории училища его выпускники показывали себя профессионалами высочайшего класса. Они участвовали в выполнении специальных заданий по спасению людей и перевозке грузов во время весенних паводков, при обеспечении поиска и эвакуации космических объектов, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в Афганистане, на Северном Кавказе. Сейчас ряд выпускников училища защищают Отечество в зоне специальной военной операции, за это время 10 выпускников — вертолетчиков получили звание Героя Российской Федерации.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области