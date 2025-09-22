Я нашел ошибку
Главные новости:
Такие мероприятия способствуют не только культурному обогащению, но и моральной поддержке, создавая атмосферу единства и взаимопомощи.
Первый выездной кинопоказ фильма "9 секунд" прошел в клубе при военном госпитале посёлка Рощинский
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
Будьте внимательны и осторожны!
23 сентября в регионе ожидается жара +30 +32 С, местами усиление ветра
С 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом.
Более 53 тысяч жителей и гостей губернии посетили Поволжскую агропромышленную выставку
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills

22 сентября 2025 13:50
140
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
При поддержке партпроекта "Предпринимательство" в Самаре состоялся семинар "Современный этикет: как мягкие навыки меняют бизнес-игру".
 

В коворкинге fun(c) прошёл семинар «Современный этикет или как гибкие навыки меняют бизнес-игру» Анастасии Квашиной - члена Ассоциации специалистов по этикету, директора по развитию и взаимодействию с регионами АНО «Институт регионального и муниципального развития», директора по инвестициям. 

Анастасия рассказала о том, насколько востребованы сейчас в крупных компаниях специалисты, обладающие гибкими навыками: лояльностью, эмпатией, развитым эмоциональным интеллектом, креативностью и критическим мышлением. Она поделилась своим опытом обучения и работы в иностранных и международных компаниях. 

Почему же лояльность, эмпатия и эмоциональный интеллект стали ценнее дипломов, и как использовать их для карьерного роста? Участники обучения выяснили, что такое гибкие навыки, как развить ключевые soft skills и зачем нужна методика СМАРТ, а также посвятили немного времени разбору стратегий личностного роста и узнали, как выяснить, готов ли ты стать успешным в том, чем занимаешься. Кроме того, обсудили востребованность лидеров и выяснили, что лидер не тождественен руководителю.

«Я надеюсь, вы получили массу новой информации и теперь задумаетесь о том, как же развивать себя.  Ответ на этот вопрос совершенно простой.  Нужно учить правила делового и светского этикета, соблюдать их, и вы сами поймёте, как меняется ваша жизнь», - резюмировала Анастасия.

Она всех пригласила присоединиться к команде АНО «Институт регионального и муниципального развития» в рамках образовательной программы  «Школа дипломатии», которая пройдёт в Москве на площадке МГИМО, где она прочитает лекцию  по международному деловому этикету и протоколу.

Организатор семинара - АНО «Институт регионального и муниципального развития». Мероприятие прошло при поддержке проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия».

В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
22 сентября 2025, 13:56
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
В первый день работы XXVII Поволжской агропромышленной выставки в поселке Усть-Кинельский прошло расширенное заседание Общественного совета федерального... Сельское хозяйство
128
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
18 сентября 2025, 13:34
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
Волонтёры вручили каждому участнику мероприятия светоотражающий браслет-фликер. Общество
496
Дмитрий Медведев поставил задачи фракции «Единой России» в Госдуме
17 сентября 2025, 13:05
Дмитрий Медведев поставил задачи фракции «Единой России» в Госдуме
В фокусе внимания партии должна быть работа над бюджетом, где нужно сохранить все социальные гарантии и финансирование народной программы. Выборы в Самарской области
570
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
519
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
480
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
723
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
729
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
495
