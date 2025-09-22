Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills

В коворкинге fun(c) прошёл семинар «Современный этикет или как гибкие навыки меняют бизнес-игру» Анастасии Квашиной - члена Ассоциации специалистов по этикету, директора по развитию и взаимодействию с регионами АНО «Институт регионального и муниципального развития», директора по инвестициям.

Анастасия рассказала о том, насколько востребованы сейчас в крупных компаниях специалисты, обладающие гибкими навыками: лояльностью, эмпатией, развитым эмоциональным интеллектом, креативностью и критическим мышлением. Она поделилась своим опытом обучения и работы в иностранных и международных компаниях.

Почему же лояльность, эмпатия и эмоциональный интеллект стали ценнее дипломов, и как использовать их для карьерного роста? Участники обучения выяснили, что такое гибкие навыки, как развить ключевые soft skills и зачем нужна методика СМАРТ, а также посвятили немного времени разбору стратегий личностного роста и узнали, как выяснить, готов ли ты стать успешным в том, чем занимаешься. Кроме того, обсудили востребованность лидеров и выяснили, что лидер не тождественен руководителю.

«Я надеюсь, вы получили массу новой информации и теперь задумаетесь о том, как же развивать себя. Ответ на этот вопрос совершенно простой. Нужно учить правила делового и светского этикета, соблюдать их, и вы сами поймёте, как меняется ваша жизнь», - резюмировала Анастасия.

Она всех пригласила присоединиться к команде АНО «Институт регионального и муниципального развития» в рамках образовательной программы «Школа дипломатии», которая пройдёт в Москве на площадке МГИМО, где она прочитает лекцию по международному деловому этикету и протоколу.

Организатор семинара - АНО «Институт регионального и муниципального развития». Мероприятие прошло при поддержке проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия».