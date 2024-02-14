ГИБДД СО: в условиях резкого похолодания водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах

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В регионе ожидается аномально холодная погода. Госавтоинспекция призывает водителей в условиях резкого понижения температурного режима быть предельно внимательными на дорогах.



При наступлении морозов автомобилистам рекомендуется быть особо внимательными и не забывать проводить тщательный осмотр транспортного средства перед выездом. В условиях непогоды могут возникнуть проблемы в работе аккумулятора и световых приборов, что может привести к возникновению аварийной ситуации. Поэтому, если поездку нельзя отложить, то перед выездом необходимо проверить техническое состояние транспортного средства.

При управлении автомобилем водителям следует быть предельно сконцентрированными, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать оптимальный скоростной режим. Необходимо быть аккуратнее при совершении маневров, в том числе перестроении из ряда в ряд. Нужно в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на автомобиле с включенными внешними световыми приборами.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует тем, кто за рулем, контролировать свое самочувствие во время движения. Необходимо помнить, что в связи с перепадами атмосферного давления и резкого колебания температуры повышается вероятность ухудшения самочувствия у людей, появляется головокружение, вялость, сонливость. При этом снижается концентрация внимания и скорость реагирования на сложные дорожные ситуации. Все эти симптомы, безусловно, являются фактором риска для водителей.

Если есть возможность, лучше отказаться от поездок на дальние расстояния в сильные морозы, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

Фото: ГИБДД Самарской области