Сегодня в ночь ожидается ухудшение погодных условий: снег, метель, ледяной дождь

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В связи с ухудшением погодных условий, региональная Госавтоинспекции настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от дальних поездок без острой необходимости.

В ночь с 25.02.2023 на 26.02.2023 ожидается ухудшение погодных условий (снег, метель, ледяной дождь). В этой связи, возможно введение ограничений для движения грузовых транспортных средств.

Убедительная просьба к водителям, заблаговременно позаботится о месте стоянки своего транспорта и строго соблюдать правила дорожного движения. Необходимо не превышать скорость, оценивать метеорологические условия и состояние дорожного покрытия, не допускать опасных маневров.

В сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

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