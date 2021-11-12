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ГИБДД СО обращает внимание участников дорожного движения на изменившиеся погодные условия

12 ноября 2021 16:37
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Полицейские призывают соблюдать элементарные правила дорожной безопасности, которые помогут избежать трагедии и сохранить жизнь.

Полицейские призывают соблюдать элементарные правила дорожной безопасности, которые помогут избежать трагедии и сохранить жизнь.

Региональная ГИБДД информирует: немаловажным фактором, влияющим на совершение дорожно-транспортных происшествий, являются неблагоприятные погодные условия, ухудшение видимости и обильное выпадение осадков.

В этой связи, настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными на дороге. Следует учитывать, что в неблагоприятных погодных условиях сцепление колёс с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Даже незначительное превышение скоростного режима может привести к трагическим последствиям.

Уважаемые водители! Строго соблюдайте дистанцию и боковой интервал, исключите факты выезда на полосу, предназначенную для встречного движения. Повышенное внимание от водителей требуется также при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, где пешеходы внезапно могут появиться на проезжей части.

Уважаемые пешеходы! Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге, переходите только в строго установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, особенно, в тёмное время суток.

Соблюдение элементарных правил дорожной безопасности, взаимовежливость всех участников дорожного движения, проявление дорожной грамотности и культуры поведения на дороге поможет избежать трагедии и сохранить жизнь!

 

Фото:   pixabay

Теги: БДД ГИБДД

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