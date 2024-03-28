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ГИБДД СО: сильные осадки (мокрый снег, дождь) влияют на безопасность дорожного движения

28 марта 2024 18:52
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Водителям рекомендуют не пользоваться личными автомобилями и по возможности отложить запланированные поездки.

На территории Самарской области сильные осадки (мокрый снег, дождь). В связи со сложными погодными условиями,
Региональная Госавтоинспекция рекомендует водителям не пользоваться личными автомобилями и по возможности отложить запланированные поездки. Обильное выпадение осадков в виде снега, усиление ветра и плохая видимость влияют на безопасность дорожного движения.

Если невозможно отложить поездки водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования, в особенности, связанного с выездом на полосу встречного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особенно внимательными водителям нужно быть на перекрестках, возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Пешеходам, также необходимо быть внимательными, переходить дорогу только в установленных для этого местах, не отвлекаться на телефонные разговоры.

Помните, сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания. Безопасность каждого из нас зависит от личной дисциплинированности и ответственности.

 

Фото:   ГИБДД СО

Теги: БДД ГИБДД

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