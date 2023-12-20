Сотрудники ГИБДД  Жигулевска  провели профилактическое мероприятие «Засветись!»

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Для того чтобы в темное время суток пешеходы были заметны, сотрудники Госавтоинспекции Жигулевска совместно с юными инспекторами движения ГБОУ интернат №2 г. Жигулевска провели профилактическое мероприятие «Засветись!».



В ходе акции полицейские рассказывали детям об основных Правилах дорожного движения. Особое внимание уделили правилам безопасного перехода проезжей части и использованию световозвращающих элементов. Юные инспекторы движения, совместно с сотрудниками полиции подарили ребятам световозвращатели и напомнили, как правильно их применять, где лучше всего размещать, а также какую пользу они приносят.



Юным пешеходам сотрудники Госавтоинспекции напомнили о недопустимости перехода проезжей части в неустановленном месте, а также выходе на дорогу из-за припаркованного транспорта и сооружений, ограничивающих видимость. Кроме того, в условиях скользкой дороги важно помнить о том, что тормозной путь автомобиля увеличивается, поэтому, прежде чем перейти проезжую часть нужно убедиться, что водители успевают остановиться.

Фото: ГИБДД Самарской области