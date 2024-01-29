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Каждый водитель должен перевозить ребенка в детском удерживающем устройстве, либо пристегнутым ремнем безопасности в соответствии с Правилами дорожного движения.
ГИБДД СО: перевозка детей в автомобиле – дело ответственное
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ГИБДД СО: перевозка детей в автомобиле – дело ответственное

29 января 2024 15:12
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Каждый водитель должен перевозить ребенка в детском удерживающем устройстве, либо пристегнутым ремнем безопасности в соответствии с Правилами дорожного движения.

Перевозка детей в автомобиле – дело ответственное, маленькие пассажиры не могут позаботиться о себе. Каждый родитель сам решает, стоит приобретать детское кресло или нет, многие оттягивают покупку, даже не задумываясь о том, что вес ребенка при ДТП за доли секунды возрастает в 20-30 раз.

В том, что дети пострадали в результате дорожных аварий, виноваты прежде всего родители. Некоторые водители пренебрегают детскими удерживающими устройствами и перевозят детей без их использования.
Каждый водитель должен перевозить ребенка в детском удерживающем устройстве, либо пристегнутым ремнем безопасности в соответствии с Правилами дорожного движения.

Нарушение Правил дорожного движения водителями в части маневрирования, обгона и перестроения также влияют на безопасность несовершеннолетних пассажиров.

Региональная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, не превышайте допустимый скоростной режим, соблюдайте боковой интервал движения и интервал до впереди идущего транспортного средства, не допускайте необдуманных, сложных и резких маневров, а при перевозке детей обязательно используйте пассивные средства безопасности. Помните о правилах поведения на дороге и о бесценности человеческой жизни, тем более детской!

 

Фото:   пресс-служба ГИБДД СО

Теги: БДД ГИБДД Самара

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