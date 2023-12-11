ГИБДД СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни

118

В ходе рейдовых мероприятий с 8 по 10 декабря 2023 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и привлечено к ответственности 44 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные целенаправленные рейдовые мероприятия, инициированные региональной Госавтоинспекцией.

Так, профилактические мероприятия были проведены в регионе с 8 по 10 декабря, где выявлено и привлечено к ответственности 44 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, сотрудники полиции выявили 2 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии. Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 60 водителей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 35 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 50 правонарушителей со стороны водителей и 67 со стороны пешеходов.

Подобные широкомасштабные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены, в том числе с использованием методов скрытого патрулирования. Убедительно рекомендуем не забывать о безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Самарской области