Генерал-полковник Олег Плохой совершил рабочую поездку в Самарскую область

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Во время рабочего визита статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Олег Плохой вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач.

В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Хинштейн, руководители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти. Генерал-полковник Олег Плохой вручил орден «За военные заслуги» командующему Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенанту Сергею Просянику. Медалей Суворова, Жукова и «За отличие в охране общественного порядка» удостоены росгвардейцы, проявившие мужество и героизм во время специальной военной операции.



Статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Плохой представил личному составу временно исполняющего обязанности начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковника полиции Евгения Панкова, назначенного приказом директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова. Представляя нового руководителя, генерал-полковник Олег Плохой отметил, что полковник полиции Панков обладает большим опытом службы в органах охраны правопорядка – он начинал с рядовых должностей в милиции, и за два десятилетия прошел все ступени карьерной лестницы, дослужившись до командира спецподразделения.



«Сегодня Управление Росгвардии по Самарской области – это надежный щит, который прикрывает наш регион. Хочу высказать уверенность и надежду на то, что полковник полиции Евгений Панков сумеет с честью и достоинством возглавить коллектив и вывести его на новые рубежи. Также хочу поздравить всех росгвардейцев с наступающим профессиональным праздником. Уверен, что ваш лозунг: «Всегда на страже» – является не просто словами, а образом жизни, и каждый из вас служит этому принципу», – отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Кроме того, во время рабочей поездки в Самарскую область статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Плохой ознакомился со служебно-боевой деятельностью подразделений, входящих в состав территориального управления.