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Гастроэнтеролог  рассказала о пользе и вреде огурцов

22 августа 2024 16:13
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В каких количествах следует добавлять овощ в рацион, чтобы он приносил больше пользы, и при каких заболеваниях его употребление лучше ограничить.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух 22 августа рассказала «Известиям», в каких количествах следует добавлять овощ в рацион, чтобы он приносил больше пользы, и при каких заболеваниях его употребление лучше ограничить.

«Огурцы состоят из воды на 95–97% и содержат ряд полезных веществ: витамины (C, K, B5) и минералы (калий, магний, марганец, медь). Эти вещества поддерживают иммунную систему, способствуют здоровью кожи, улучшают свертываемость крови, помогают регулировать уровень сахара в крови, укрепляют кости, способствуют здоровью сердца. Отдельно стоит упомянуть антиоксиданты — флавоноиды, танины и каротиноиды. Они защищают клетки от повреждений свободными радикалами, уменьшают воспаление, помогают органам и тканям дольше оставаться молодыми и здоровыми», — сказала она.

Если добавлять огурцы в рацион регулярно, это поможет поддерживать водный баланс: это особенно важно в жаркую погоду или при интенсивных физических нагрузках, отметила специалист.

«Клетчатка, присутствующая в огурцах, стимулирует перистальтику кишечника, предотвращая запоры. Огурцы могут способствовать снижению уровня кислотности желудка, что полезно при гастрите и рефлюксной болезни. Калий, содержащийся в огурцах, помогает регулировать артериальное давление, снижая нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — сообщила врач.

Антиоксиданты в огурцах помогают снижать окислительный стресс — один из факторов развития хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических, добавила собеседница издания.

«Овощ содержит всего 15–18 калорий в 100 г. Это значит, что он прекрасно подходит для людей, которые следят за своим весом. По сути, это тот самый продукт из шуток про диеты, который нужно «съесть, чтобы похудеть». Он не только низкокалориен, но и содержит клетчатку, которая улучшает работу кишечника, помогая организму лучше усваивать полезные вещества из других продуктов и быстрее выводить всё лишнее», — сказала Кашух.

Лучше всего есть огурцы сырыми — добавлять их в салаты и сэндвичи или использовать как самостоятельный перекус. Перед применением их следует хорошо помыть. А вот чистить шкурку огурца не рекомендуется: в ней содержится больше всего клетчатки и полезных веществ, отметила врач.

«Еще один способ получить много пользы от огурца — сделать огуречную воду, полезный и освежающий напиток. Для этого нужно нарезать огурец тонкими ломтиками, положить их в кувшин и залить холодной питьевой водой. Для аромата можно добавить в напиток несколько ломтиков лимона или лайма, листья мяты или базилика. Затем кувшин нужно поставить в холодильник. Чем дольше вода настаивается, тем насыщеннее будет вкус. Такой огуречный напиток прекрасно утоляет жажду и освежает», — сказала она.

По словам эксперта, соленые и маринованные огурцы лучше есть в ограниченных количествах: в них содержится много соли, что может негативно сказаться на здоровье почек и сердца, особенно у людей с хроническими заболеваниями или предрасположенностью к ним. Они также могут усиливать жажду и приводить к задержке жидкости в организме.

В рацион малышей огурцы рекомендуется вводить примерно с 8–10 месяцев с осторожностью, так как содержащаяся в этом овоще клетчатка может вызывать вздутие живота и дискомфорт у младенцев с незрелой пищеварительной системой, предупредила гастроэнтеролог.

«С осторожностью стоит есть огурцы и некоторым взрослым — пациентам с хроническим панкреатитом, заболеваниями почек и мочевыводящих путей. Это объясняется тем, что овощ может давать дополнительную нагрузку на органы пищеварительной и мочевыделительной системы из-за большого количества воды и клетчатки», — сказала она.

Огурцы можно не только употреблять в пищу, но и использовать как косметическое средство. Входящие в его состав витамин C и антиоксиданты способствуют синтезу коллагена, улучшая упругость кожи и защищая ее от вредного воздействия окружающей среды. Если сделать огуречную маску или положить на кожу пару кружочков из огурца, это поможет уменьшить воспаление и отечность, а также улучшить цвет лица, заключила Кашух.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина

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