Гастроэнтеролог назвала признаки проблем с печенью

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Печень может долго не болеть и дает о себе знать, только когда ее здоровью что-то серьезно угрожает. Именно поэтому болезни печени бывает сложно обнаружить на ранней стадии. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала «Известиям», по каким симптомам можно распознать проблемы с печенью и могут ли алкоголь и переедание вывести ее из строя.

Эксперт отметила, что печень — один из самых крупных и трудолюбивых органов.

«В зоне ее ответственности более 100 жизненно важных процессов. Она очищает кровь от токсинов, влияет на свертываемость и помогает утилизировать старые, отработавшие красные клетки крови — эритроциты. Здесь же вырабатывается желчь — пищеварительный фермент, который помогает переваривать жиры. Наконец, именно в печени хранится запас глюкозы — вещества, которое служит главным источником энергии для клеток. Конечно, при такой нагрузке печень уязвима, но обнаружить сбой в ее работе бывает непросто», — объяснила Кашух.

Дело в том, что в самой печени нет болевых рецепторов — нервных окончаний, которые реагируют на неполадки в органе и посылают импульс в мозг.

«Такая «сигнальная система» есть только в капсуле печени — то есть мембране, которая окружает орган и служит его защитой. Болевые ощущения появляются, только когда под влиянием каких-то негативных факторов печень увеличивается в размерах и капсула растягивается. Так, например, бывает при тяжелом вирусном гепатите, крупных кистах и абсцессах в печени и онкологических заболеваниях органа. Во всех этих случаях печень увеличивается, ее капсула натягивается, что может спровоцировать острую или тупую и ноющую боль», — сказала врач.

Печеночную боль часто трудно локализовать — то есть человека явно что-то беспокоит, но он не всегда может точно показать, где болит. По словам врача, может казаться, что ноет или сводит желудок, потому что боль локализуется в верхней части живота, по центру. Такие же ощущения характерны для желчнокаменной болезни.

«Иногда пациенты говорят о том, что стреляющая боль отдает в плечо. Нужно понимать, что если печень действительно болит, то речь о тяжелых и крайне опасных заболеваниях. И боль — далеко не первый признак, не единственный симптом. Другое дело, что это обычно нетипичные проявления, которые трудно связать с печенью. Может появиться сильная слабость, человек быстро устает, у него может возникнуть зуд, тошнота, снижается аппетит. А еще желтеют кожа и склеры глаз», — отметила Кашух.

Она подчеркнула, что при появлении любого из перечисленных симптомов важно обратиться к терапевту. Врач проведет осмотр и порекомендует обследование. Как правило, оно начинается с биохимического анализа крови и УЗИ печени.

«Конечно, переедание и алкоголь негативно влияют на здоровье и могут привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). При переедании действительно может болеть правый бок, но это обычно связано с переполнением толстой кишки или заболеваниями желчного пузыря», — объясняет гастроэнтеролог.

Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя может привести к алкогольному гепатиту.

«Это воспалительное заболевание печени. Как правило, алкогольный гепатит встречается у людей с длительной алкогольной зависимостью, которые выпивают систематически в течение нескольких лет. С точки зрения медицины безопасной дозы алкоголя не существует, и в любом случае необходимо внимательно и ответственно относиться к своему здоровью», — отметил специалист.

Снизить нагрузку на ЖКТ и печень в том числе помогают простые правила, сказала Кашух. Важно сбалансированно питаться, побольше двигаться, соблюдать питьевой режим.

«Один из базовых анализов, которые помогают оценить состояние печени, — биохимия. Его имеет смысл сдавать время от времени, даже если ничего не беспокоит», — заключила врач.

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