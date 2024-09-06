ГАИ Волжского района провела масштабное профилактическое мероприятие "Мототехника и дети"

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Сотрудники Госавтоинспекции Волжского района Самарской области организовали масштабное профилактическое мероприятие "Мототехника и дети". Участниками стали представители мотосообществ, глава городского поселения Алексей Ларин, руководитель центра по профилактике детского дорожно транспортного травматизма Волжского района Ксения Евграфова, юные инспекторы движения, родительский патруль и старшеклассники образовательных учреждений пгт Смышляевка.

В ходе мероприятия начальник Госавтоинспекции Волжского района подполковник полиции Дмитрий Баландов довел до ребят и взрослых статистику ДТП с участием мототранспорта, в которых пострадали в том числе несовершеннолетние. Напомнил о том, что на законных основаниях подростки могут сесть за руль мопеда только с 16 лет после прохождения обучения в автошколе и сдачи экзамена в Госавтоинспекции на категорию «М».

Представители мотоклуба сделали акцент на неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, рассказали подросткам о необходимости использования специального обмундирования при управлении мототранспортом, а также о возможных последствиях в случае пренебрежения правилами дорожной безопасности.

Во время проведения акции подростки получили возможность на специализированной мото-площадке познакомиться с мотоциклами разных моделей и пофотографироваться на них. В завершение мероприятия байкеры продемонстрировали управление мотоциклом. Сотрудники Госавтоинспекции вручили всем участникам акции световозвращающие сувениры для безопасного передвижения по дорогам в темное время суток и информационные памятки «Категории мототехники и возраст для их управления».

Ребята с восторгом рассматривали технику и с удовольствием примеряли экипировку. А еще, они попробовали себя в роли инспекторов ДПС: посмотрели патрульный автомобиль, включали СГУ с помощью которого призывали соблюдать правила дорожного движения.

«Мы уверены, что такие мероприятия помогают детям и подросткам лучше понимать правила дорожного движения и осознавать важность безопасности на дороге. Ведь каждый из нас хочет, чтобы наши дети были здоровы и счастливы!» - отметил Дмитрий Николаевич Баландов.

Фото: пресс-служба ГАИ СО