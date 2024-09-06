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Во время проведения акции подростки получили возможность на специализированной мото-площадке познакомиться с мотоциклами разных моделей и пофотографироваться  на них.
ГАИ Волжского района провела масштабное профилактическое мероприятие "Мототехника и дети"
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ГАИ Волжского района провела масштабное профилактическое мероприятие "Мототехника и дети"

6 сентября 2024 14:39
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Во время проведения акции подростки получили возможность на специализированной мото-площадке познакомиться с мотоциклами разных моделей и пофотографироваться  на них.

Сотрудники Госавтоинспекции Волжского района  Самарской области организовали масштабное профилактическое мероприятие "Мототехника и дети".  Участниками стали представители мотосообществ, глава городского поселения Алексей Ларин, руководитель центра по профилактике детского дорожно транспортного травматизма Волжского района Ксения Евграфова, юные инспекторы движения, родительский патруль и старшеклассники образовательных учреждений  пгт Смышляевка.

В ходе мероприятия начальник Госавтоинспекции Волжского района подполковник полиции Дмитрий Баландов довел до  ребят и взрослых статистику ДТП с участием мототранспорта, в которых  пострадали в том числе  несовершеннолетние. Напомнил о том, что на законных основаниях подростки могут сесть за руль мопеда только с 16 лет после прохождения обучения в автошколе и сдачи экзамена в Госавтоинспекции на категорию «М».

Представители мотоклуба сделали акцент на неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, рассказали подросткам о необходимости использования специального обмундирования при управлении мототранспортом, а также о возможных последствиях в случае пренебрежения правилами дорожной безопасности.

Во время проведения акции подростки получили возможность на специализированной мото-площадке познакомиться с мотоциклами разных моделей и пофотографироваться  на них. В завершение мероприятия байкеры продемонстрировали управление мотоциклом. Сотрудники Госавтоинспекции вручили всем участникам акции световозвращающие сувениры для безопасного передвижения по дорогам в темное время суток и информационные памятки «Категории мототехники и возраст для их управления».

Ребята с восторгом рассматривали технику и с удовольствием примеряли экипировку. А еще, они попробовали себя в роли инспекторов ДПС: посмотрели  патрульный автомобиль, включали СГУ с помощью которого призывали соблюдать правила дорожного движения.

«Мы уверены, что такие мероприятия помогают детям и подросткам лучше понимать правила дорожного движения и осознавать важность безопасности на дороге. Ведь каждый из нас хочет, чтобы наши дети были здоровы и счастливы!» -  отметил Дмитрий Николаевич Баландов.

 

Фото:   пресс-служба ГАИ  СО

Теги: Самара

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