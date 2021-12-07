Я нашел ошибку
Главные новости:
"Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря".
Глава крымского представительства авиакомпании "Аэрофлот" покончил с собой
В Самаре за сутки заболели 240 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
 Дмитрий Азаров дал старт юбилейному XX Форуму добровольцев Самарской области – итоговому событию  года в волонтерском  жизни губернии.
Дмитрий Азаров: «В Самарской области потрясающее волонтерское движение»
В Самаре активно ведется дезинфекция подъездов
В Самаре активно ведется дезинфекция подъездов
У нового варианта COVID-19 "омикрон" сильно изменился геном
У нового варианта COVID-19 "омикрон" сильно изменился геном
В Самарской области молодые специалисты получают господдержку
В Самарской области молодые специалисты получают господдержку
У президентов Владимира Путина и Джо Байдена нет никакого тайминга на общение в видеоформате
У Путина и Байдена нет никакого тайминга на общение в видеоформате
В Правительстве региона обсудили реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»
В Правительстве региона обсудили реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.67
-0.07
EUR 83.11
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Гаджеты и сладости: что будут дарить самарцы на Новый год?

7 декабря 2021 10:35
169
Гаджеты и сладости: что будут дарить самарцы на Новый год?

Аналитики Авито провели опрос среди 10 000 россиян, чтобы выяснить, что они предпочитают дарить и получать в качестве подарка на Новый год, а также сколько готовы потратить в этом году на праздничные сюрпризы. По результатам исследования эксперты узнали, что 63% самарцев любят вручать подарки-сюрпризы, а 50% опрошенных нравится такие подарки получать. Большинство респондентов из Самары планируют приобрести презенты на сумму менее 5 000 рублей. Самыми желанными подарками для российских женщин стали подарочные сертификаты, одежда, обувь и аксессуары, а для мужчин - гаджеты и инструменты. Детям до 12 лет чаще всего покупают развивающие игры, наборы для творчества и игрушки, а для детей старше 13 лет выбирают гаджеты.

Как выбирают, покупают и сколько тратят?

Большинство участников опроса из Самары (63%) предпочитают выбирать новогодние подарки самостоятельно и делать сюрпризы. Около 25% респондентов отметили противоположный вариант - напрямую спрашивают, что друзья и близкие хотят получить на Новый год, а 14% опрошенных ответили, что всегда знают, какой праздничный подарок хочет увидеть одариваемый. 10% отличились особой внимательностью - они записывают желания друзей и близких в течение всего года.

У 40% опрошенных самарцев нет предпочтений при покупке подарков - они готовы приобрести все необходимое как онлайн, так и офлайн. Еще 36% выбирают традиционные офлайн-магазины или ТЦ. Среди любителей доставки оказались 24% респондентов, при этом 14% из них предпочитают заказывать подарки в пункты выдачи, а другие 10% - с доставкой на дом.

При планировании затрат на подарки 11% респондентов из Самары ответили, что собираются потратить на подарки не более 1 000 рублей, 23% опрошенных планируют отдать от 1 000 до 3 000 рублей, еще 21% купят презент на сумму от 3 000 до 5 000 рублей, от 5 000 до 10 000 рублей готовы потратить 27% самарцев, а более 10 000 рублей - 10% респондентов из города.

Разные вкусы: что предпочитают женщины и мужчины?

Что хотят получить

Большинство респондентов из Самары (50%) ответили, что любят получать сюрпризы. Еще 23% предпочитают заранее говорить своим родным и друзьям, что им нужно, а другие 17% ограничиваются намеками на желанный подарок. 11% респондентов заявили, что вообще не любят подарки.

Подарки, которые хотели бы получить российские мужчины и женщины на Новый год, отличаются. Женщины больше всего хотят, чтобы им подарили подарочный сертификат (36%), одежду или обувь (26%), а также аксессуары (26%). Среди других желаемых презентов находятся путешествия (24%), сладости (24%), гаджеты (23%), нижнее белье (21%), книги (16%) и наборы для творчества (15%).

Для мужчин самыми желанными подарками являются гаджеты (33%) и инструменты (30%). Также они хотели бы получить на Новый год алкоголь (19%), одежду или обувь (18%), аксессуары (18%), игровую консоль (17%), товары для спорта (16%) и путешествие (14%).

Самарцы в этом году хотели бы получить на Новый год гаджеты (22%), одежду и обувь (21%), путешествия (21%), инструменты (18%) и аксессуары (15%).

Среди популярных ответов респондентов также встречаются деньги, парфюм, косметика, ювелирные украшения, музыкальные инструменты, аксессуары для автомобиля и видеоигры. Среди необычных новогодних желаний - лодка и товары для рыбалки, видеокарта, альбом для коллекционирования монет, акции компаний, телескоп, курс массажа и мастер-класс по вязанию. Некоторые участники опроса также отметили, что хотели бы получить в подарок автомобиль и квартиру, были и те, кому “важен не подарок, а внимание”.

Что хотят подарить

В этом году российские женщины планируют дарить подарки своим родным и близким в соответствии со своими собственными желаниями. В число популярных подарков от женщин входят сладости (58%), подарочные сертификаты (36%), наборы для творчества (27%), одежда или обувь (26%), аксессуары (26%).

У мужчин список планируемых подарков на Новый год немного отличается от списка собственных желаний. Они чаще всего собираются дарить на Новый год сладости - такой вариант ответа выбрали 36% опрошенных. В топ планируемых подарков от мужчин также входят гаджеты (31%), аксессуары (28%), алкоголь (26%), подарочные сертификаты (25%) и одежда или обувь (19%).

Участники опроса из Самары чаще всего хотят подарить сладости (62%), подарочные сертификаты (31%), гаджеты (24%), аксессуары (17%) и алкоголь (14%).

Некоторые респонденты поделились своими идеями для подарка и рассказали, что еще собираются вручить своим близким и друзьям. Многие хотят подарить товары для красоты и стиля - ювелирные украшения, косметику, парфюм. Также популярными оказались подарки, сделанные своими руками: альбомы с фотографиями, мыло ручной работы и разнообразные поделки. Также опрошенные планируют дарить товары для развлечений - гитары и укулеле, коньки, настольные и видеоигры. Несколько респондентов собираются купить в подарок автомобиль и аксессуары к нему, мотоцикл и лодку. Самые необычные варианты - витамины, икра, тетрис, попугай и квадрокоптер.

Что будут дарить детям?

Участники опроса собираются дарить подарки не только взрослым родственникам и друзьям, но и своим детям и детям друзей. Согласно результатам исследования, чаще всего мужчины и женщины в Самарезанимаются подбором подарков для детей от 4 до 12 лет.

Малышам до 3 лет самарцы собираются дарить развивающие игры и мягкие игрушки - их выбрали 55% и 22%респондентов соответственно. Для детей в возрасте от 4 до 7 лет чаще всего также выбирают развивающие игры (31%). Детям от 8 до 12 лет будут вручать наборы для творчества (36%). Детям от 13 до 15 лет в этом году большинство опрошенных будут дарить наушники (39%). Подростки от 15 до 18 лет в этом году также получат наушники (24%). Другими популярными праздничными подарками являются машинки, предметы для рисования, планшеты, книги и спортинвентарь.

Фото: pixabay.com.com 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Повышение цен на продукты питания, бензин и ЖКХ раздражает россиян больше всего
07 декабря 2021, 10:21
Повышение цен на продукты питания, бензин и ЖКХ раздражает россиян больше всего
Каждый четвертый выразил недовольство повышением цен вообще на все. Экономика
186
Большинство россиян планируют потратить на новогодние подарки до 5 тысяч рублей
07 декабря 2021, 09:18
Большинство россиян планируют потратить на новогодние подарки до 5 тысяч рублей
В такую сумму планируют уложиться 51% опрошенных. Общество
183
Почти каждый второй россиянин хочет обсуждать свои проблемы с психологом
06 декабря 2021, 10:52
Почти каждый второй россиянин хочет обсуждать свои проблемы с психологом
Тем не менее только 15% уже пользуются услугами частных специалистов. Общество
278
В центре внимания
Еще 781 житель Самарской области заболели коронавирусом
7 декабря 2021  13:29
Еще 781 житель Самарской области заболели коронавирусом
124
В Самаре во вторник, 7 декабря, произошел пожар на Птичьем рынк
7 декабря 2021  11:24
В Самаре во вторник, 7 декабря, произошел пожар на Птичьем рынке
194
В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, международных и межправительственных организаций, лидеры бизнеса, гражданского общества.
6 декабря 2021  19:15
Дмитрий Азаров с успехом представил родной регион на площадке ООН
362
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта Производительность труда в регионе
6 декабря 2021  11:45
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта "Производительность труда" в регионе
738
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
6 декабря 2021  10:23
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
423
Весь список