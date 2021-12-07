Гаджеты и сладости: что будут дарить самарцы на Новый год?

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Аналитики Авито провели опрос среди 10 000 россиян, чтобы выяснить, что они предпочитают дарить и получать в качестве подарка на Новый год, а также сколько готовы потратить в этом году на праздничные сюрпризы. По результатам исследования эксперты узнали, что 63% самарцев любят вручать подарки-сюрпризы, а 50% опрошенных нравится такие подарки получать. Большинство респондентов из Самары планируют приобрести презенты на сумму менее 5 000 рублей. Самыми желанными подарками для российских женщин стали подарочные сертификаты, одежда, обувь и аксессуары, а для мужчин - гаджеты и инструменты. Детям до 12 лет чаще всего покупают развивающие игры, наборы для творчества и игрушки, а для детей старше 13 лет выбирают гаджеты.

Как выбирают, покупают и сколько тратят?

Большинство участников опроса из Самары (63%) предпочитают выбирать новогодние подарки самостоятельно и делать сюрпризы. Около 25% респондентов отметили противоположный вариант - напрямую спрашивают, что друзья и близкие хотят получить на Новый год, а 14% опрошенных ответили, что всегда знают, какой праздничный подарок хочет увидеть одариваемый. 10% отличились особой внимательностью - они записывают желания друзей и близких в течение всего года.

У 40% опрошенных самарцев нет предпочтений при покупке подарков - они готовы приобрести все необходимое как онлайн, так и офлайн. Еще 36% выбирают традиционные офлайн-магазины или ТЦ. Среди любителей доставки оказались 24% респондентов, при этом 14% из них предпочитают заказывать подарки в пункты выдачи, а другие 10% - с доставкой на дом.

При планировании затрат на подарки 11% респондентов из Самары ответили, что собираются потратить на подарки не более 1 000 рублей, 23% опрошенных планируют отдать от 1 000 до 3 000 рублей, еще 21% купят презент на сумму от 3 000 до 5 000 рублей, от 5 000 до 10 000 рублей готовы потратить 27% самарцев, а более 10 000 рублей - 10% респондентов из города.

Разные вкусы: что предпочитают женщины и мужчины?

Что хотят получить

Большинство респондентов из Самары (50%) ответили, что любят получать сюрпризы. Еще 23% предпочитают заранее говорить своим родным и друзьям, что им нужно, а другие 17% ограничиваются намеками на желанный подарок. 11% респондентов заявили, что вообще не любят подарки.

Подарки, которые хотели бы получить российские мужчины и женщины на Новый год, отличаются. Женщины больше всего хотят, чтобы им подарили подарочный сертификат (36%), одежду или обувь (26%), а также аксессуары (26%). Среди других желаемых презентов находятся путешествия (24%), сладости (24%), гаджеты (23%), нижнее белье (21%), книги (16%) и наборы для творчества (15%).

Для мужчин самыми желанными подарками являются гаджеты (33%) и инструменты (30%). Также они хотели бы получить на Новый год алкоголь (19%), одежду или обувь (18%), аксессуары (18%), игровую консоль (17%), товары для спорта (16%) и путешествие (14%).

Самарцы в этом году хотели бы получить на Новый год гаджеты (22%), одежду и обувь (21%), путешествия (21%), инструменты (18%) и аксессуары (15%).

Среди популярных ответов респондентов также встречаются деньги, парфюм, косметика, ювелирные украшения, музыкальные инструменты, аксессуары для автомобиля и видеоигры. Среди необычных новогодних желаний - лодка и товары для рыбалки, видеокарта, альбом для коллекционирования монет, акции компаний, телескоп, курс массажа и мастер-класс по вязанию. Некоторые участники опроса также отметили, что хотели бы получить в подарок автомобиль и квартиру, были и те, кому “важен не подарок, а внимание”.

Что хотят подарить

В этом году российские женщины планируют дарить подарки своим родным и близким в соответствии со своими собственными желаниями. В число популярных подарков от женщин входят сладости (58%), подарочные сертификаты (36%), наборы для творчества (27%), одежда или обувь (26%), аксессуары (26%).

У мужчин список планируемых подарков на Новый год немного отличается от списка собственных желаний. Они чаще всего собираются дарить на Новый год сладости - такой вариант ответа выбрали 36% опрошенных. В топ планируемых подарков от мужчин также входят гаджеты (31%), аксессуары (28%), алкоголь (26%), подарочные сертификаты (25%) и одежда или обувь (19%).

Участники опроса из Самары чаще всего хотят подарить сладости (62%), подарочные сертификаты (31%), гаджеты (24%), аксессуары (17%) и алкоголь (14%).

Некоторые респонденты поделились своими идеями для подарка и рассказали, что еще собираются вручить своим близким и друзьям. Многие хотят подарить товары для красоты и стиля - ювелирные украшения, косметику, парфюм. Также популярными оказались подарки, сделанные своими руками: альбомы с фотографиями, мыло ручной работы и разнообразные поделки. Также опрошенные планируют дарить товары для развлечений - гитары и укулеле, коньки, настольные и видеоигры. Несколько респондентов собираются купить в подарок автомобиль и аксессуары к нему, мотоцикл и лодку. Самые необычные варианты - витамины, икра, тетрис, попугай и квадрокоптер.

Что будут дарить детям?

Участники опроса собираются дарить подарки не только взрослым родственникам и друзьям, но и своим детям и детям друзей. Согласно результатам исследования, чаще всего мужчины и женщины в Самарезанимаются подбором подарков для детей от 4 до 12 лет.

Малышам до 3 лет самарцы собираются дарить развивающие игры и мягкие игрушки - их выбрали 55% и 22%респондентов соответственно. Для детей в возрасте от 4 до 7 лет чаще всего также выбирают развивающие игры (31%). Детям от 8 до 12 лет будут вручать наборы для творчества (36%). Детям от 13 до 15 лет в этом году большинство опрошенных будут дарить наушники (39%). Подростки от 15 до 18 лет в этом году также получат наушники (24%). Другими популярными праздничными подарками являются машинки, предметы для рисования, планшеты, книги и спортинвентарь.

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