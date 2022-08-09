Фестиваль Жигулевских гор и Бещевской вишни пройдет в Ширяево

13 августа, в субботу, в 11.00 в центре села Ширяево развернется масштабное праздничное событие – Фестиваль Жигулевских гор и праздник знаменитой Бещевской вишни.
Уникальные ландшафты Жигулевских гор в районе села Ширяево стали источником множества легенд и обычаев, связанных с природой этих мест, передаваемых в поколениях.
Красоте села и сохранению местных традиций посвящен Фестиваль Жигулевских гор. Одной из бережно хранимых традиций является гордость местных садоводов - Бещевская вишня. Названием и уникальностью она обязана местному селекционеру-любителю Алексею Бещеву, который в конце 30-х годов прошлого века вывел сорт вишни, которая растет только у подножья Жигулей и отличается уникальным вкусом.
Жителей и гостей села Ширяево в этот день ждет увлекательная праздничная программа:
- выставка картин «Легенды Жигулей»;
- мастер класс по художественной росписи деревянных изделий и ткани;
- вишневая ярмарка;
- конкурс и дегустация вишневых пирогов;
- конкурс «вишневых» костюмов;
- розыгрыш вишневой лотереи.
Ярким событием праздника станет масштабный мастер класс по лепке и приготовлению вареников с вишней, в котором примут участие от 50 человек одновременно. Участники праздника смогут на месте оценить традиционное лакомство.
В программе праздника - выступление песенных танцевальных народных коллективов и музыкантов.
Фестиваль Жигулевских гор и традиционный праздник Бещевской вишни организует компания «У-РА» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив совместно с администрацией г. Жигулевска.
Компания «У-РА» организует поездку на теплоходе до Ширяево и обратно для желающих побывать на праздничных мероприятиях.
Отправление теплохода из г.Самары: 13 августа в 7.30 ч. (пристань на ул. Осипенко в районе КИНАП)
Отправление обратно из с.Ширяево – в 16.00 ч. (время местное)
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