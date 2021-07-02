Facebook объявила, что сделает Instagram похожим на TikTok

129

Глава Instagram Адам Моссери объявил, что социальная сеть начнёт выводить в основную ленту ролики из рекомендаций. Изменения будут внедряться в течение ближайших месяцев. Приложение станет конкурентом с TikTok.

"Мы больше не хотим быть просто приложением для обмена фотографиями. Давайте будем честны, сейчас в интернете огромная конкуренция, TikTok и YouTube — сетевые гиганты. С этим надо что-то делать", - отметил Моссери у себя в Твиттер.

Instagram запустил в августе 2020 года раздел Reels, который по своей функциональности аналогичен TikTok.