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Facebook объявила, что сделает Instagram похожим на TikTok

2 июля 2021 11:12
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Facebook объявила, что сделает Instagram похожим на TikTok

Глава Instagram Адам Моссери объявил, что социальная сеть начнёт выводить в основную ленту ролики из рекомендаций. Изменения будут внедряться в течение ближайших месяцев. Приложение станет конкурентом с TikTok.

"Мы больше не хотим быть просто приложением для обмена фотографиями. Давайте будем честны, сейчас в интернете огромная конкуренция, TikTok и YouTube — сетевые гиганты. С этим надо что-то делать", - отметил Моссери у себя в Твиттер.

Instagram запустил в августе 2020 года раздел Reels, который по своей функциональности аналогичен TikTok.

Так что новым приоритетом компании станет современная форма развлечений — короткие видео. А предыдущая концепция с публикацией фото уйдёт далеко на второй план. [CNBC]

Теги: Facebook Instagram TikTok соцсети

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