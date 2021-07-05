Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram

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В Instagram заработал аккаунт Карты жителя Самарской области @card.samregion.ru. Описания доступных сервисов, важные события, партнёры проекта и многое другое – всё это можно найти в аккаунте Карты жителя Самарской области в популярной социальной сети. В профиле Карты жителя также можно найти ответы на самые популярные вопросы о проекте в разделах «О карте», «СМИ о КЖ СО», «Портал», «Возможности», «Как получить», «Транспорт», «Лояльность», «Партнерам», а также в основной ленте профиля.

- Надеемся, аккаунт карты жителя в одной из самых популярных соцсетей будет полезен как ее будущим держателям, так и ее партнерам. Мы постараемся, чтобы наши подписчики одними из первых узнавали новости о проекте, были в курсе того, какими набором функционала обладает их карта и, конечно, мы всегда открыты к диалогу, – прокомментировала руководитель проекта «Карта жителя Самарской области» Валентина Агиевская.

Кроме того, в июне в сети Интернет начал работать web-портал http://card.samregion.ru, который дает возможность получать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое.

Интернет-портал представляет собой агрегатор ключевых информационных ресурсов региона со следующими разделами: «Афиша», «Новости», «Опросы», «Скидки и акции», также в информационной системе представлены некоторые сервисы Госуслуг.

Одной из основных функций, размещенных на Интернет-портале, также станет возможность подать заявку на оформление карты жителя. Помимо перечисленных сервисов, Интернет-портал предоставляет возможность ознакомиться с программой лояльности платёжной системы «МИР» от «Национальной системы платежных карт» (НСПК).

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется Департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с АО НСПК в рамках реализации регионального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика».