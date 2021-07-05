Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram

Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинский спортсмен Владислав Абрамов выиграл бронзовую медаль в парном разряде.
В Греции прошел чемпионат Европы по теннису среди слабослышащих спортсменов
В Самарской области задержали граждан, незаконно выловивших более 1400 раков
В Самарской области задержали граждан, незаконно выловивших более 1400 раков
Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса
Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса
Кипр признаёт российские сертификаты о вакцинации
Кипр признаёт российские сертификаты о вакцинации
В Самарской области машина врезалась в дорожный знак и переворачивается в кювет
В Самарской области машина врезалась в дорожный знак и переворачивается в кювет
МЕГА Самара открыла «Твой доступ к активной и здоровой жизни»
МЕГА Самара открыла «Твой доступ к активной и здоровой жизни»
В рамках работы выставки «Волга. Самарская Лука» состоится интервью с авторами работ
В рамках работы выставки «Волга. Самарская Лука» состоится интервью с авторами работ
«ЕЭС-Гарант» представил энергосервисные решения колледжам Тольятти
«ЕЭС-Гарант» представил энергосервисные решения колледжам Тольятти
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.62
0.71
EUR 87.07
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram

5 июля 2021 11:29
135
Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram

В Instagram заработал аккаунт Карты жителя Самарской области @card.samregion.ru. Описания доступных сервисов, важные события, партнёры проекта и многое другое – всё это можно найти в аккаунте Карты жителя Самарской области в популярной социальной сети. В профиле Карты жителя также можно найти ответы на самые популярные вопросы о проекте в разделах «О карте», «СМИ о КЖ СО», «Портал», «Возможности», «Как получить», «Транспорт», «Лояльность», «Партнерам», а также в основной ленте профиля.

- Надеемся, аккаунт карты жителя в одной из самых популярных соцсетей будет полезен как ее будущим держателям, так и ее партнерам. Мы постараемся, чтобы наши подписчики одними из первых узнавали новости о проекте, были в курсе того, какими набором функционала обладает их карта и, конечно, мы всегда открыты к диалогу, – прокомментировала руководитель проекта «Карта жителя Самарской области» Валентина Агиевская.

Кроме того, в июне в сети Интернет начал работать web-портал http://card.samregion.ru, который дает возможность получать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое.

Интернет-портал представляет собой агрегатор ключевых информационных ресурсов региона со следующими разделами: «Афиша», «Новости», «Опросы», «Скидки и акции», также в информационной системе представлены некоторые сервисы Госуслуг.

Одной из основных функций, размещенных на Интернет-портале, также станет возможность подать заявку на оформление карты жителя. Помимо перечисленных сервисов, Интернет-портал предоставляет возможность ознакомиться с программой лояльности платёжной системы «МИР» от «Национальной системы платежных карт» (НСПК).

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется Департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с АО НСПК в рамках реализации регионального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика».

Теги: Instagram web-портал В центре внимания Карта жителя

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре переименуют остановку Улица Энтузиастов»
05 июля 2021, 10:34
В Самаре переименуют остановку «Улица Энтузиастов»
Она будет называться «Самарский Дворец ветеранов». Транспорт
154
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
05 июля 2021, 09:43
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
Сейчас электричка ездит в тестовом режиме: важно понять, насколько она востребована у пассажиров. Транспорт
189
Самарская область представила проект карты жителя на тематическом форуме в Москве
01 июня 2021, 13:46
Самарская область представила проект карты жителя на тематическом форуме в Москве
Всего в форуме приняли участие представители 27 регионов. Общество
811
В центре внимания
Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram
5 июля 2021  11:29
Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram
133
В Самаре переименуют остановку Улица Энтузиастов»
5 июля 2021  10:34
В Самаре переименуют остановку «Улица Энтузиастов»
154
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
5 июля 2021  09:43
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
188
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлены 191 заболевших коронавирусом
4 июля 2021  13:12
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлен 191 заболевший коронавирусом
506
Сейчас главная задача – качественно выполнить работы текущего года.
2 июля 2021  20:17
В Жигулёвске Дмитрий Азаров провёл совещание, посвящённое качеству благоустройства общественных пространств
4265
Весь список