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Группа ABBA создала аккаунт в TikTok

30 августа 2021 23:36
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Первой публикацией в аккаунте ABBA стал короткий ролик, на котором загадочный пианист исполняет фортепианную версию "Dancing Queen".

Спустя несколько месяцев после того, как пользователи TikTok создали движение #DancingQueenChallenge, к видеоплатформе присоединилась группа ABBA, создав на ней свой аккаунт, сообщает РИА Новости со ссылкой на Billboard.

Первой публикацией в аккаунте ABBA стал короткий ролик, на котором загадочный пианист исполняет фортепианную версию "Dancing Queen". За несколько часов видео набрало почти 600 тысяч просмотров.

Затем на странице группы разместили еще один клип, в котором напомнили, что уже второго сентября состоится релиз грандиозного проекта под названием "ABBA Voyage". На прошлой неделе издание The Sun сообщило, что спустя почти сорок лет легендарная четверка представит пять новых песен.

ABBA — один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, стала известна после победы на международном песенном конкурсе Евровидении-1974 с композицией "Waterloo". Ее до сих пор считают одной из величайших на международном песенном конкурсе.

На пике славы ABBA состояла из двух супружеских пар: Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фельтског, а также Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Однако обе эти семьи распались за время совместной работы в группе.

 

Фото из открытых источников

Теги: ABBA TikTok аккаунт

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