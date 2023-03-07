«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области

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В канун Международного женского дня АО «ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в офисах обслуживания в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани. Посетительницы офисов получили оперативные консультации по интересующим вопросам и весенние цветы.

Кроме того, специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» напомнили горожанам о начале акции «Весеннее обновление». По ее условиям клиенты – физические лица с 1 марта по 30 апреля 2023 года могут избавиться от начисленных пеней при единовременной оплате задолженности и текущих начислений на дату платежа. После оплаты списание пеней клиент увидит в квитанции за следующий месяц.

Подробную информацию можно получить:

- на сайте http://vesna.eratadb.ru/?from=samara&redirect=1;

- по телефонам контакт-центра (846) 957-84-00 (Самара), (8482) 24-92-44 (Тольятти) и (800) 700-10-32 (Новокуйбышевск, Сызрань);

- у специалистов офисов обслуживания клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

«В рамках Дня клиента мы рады поздравить прекрасных женщин с наступающим праздником 8 марта, поблагодарить их за полную и своевременную оплату тепловой энергии и пригласить к участию в традиционной весенней акции», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

В течение рабочего дня цветы от энергетиков получили несколько сотен посетителей офисов обслуживания в Самарском регионе.

Фото: ru.freepik.com