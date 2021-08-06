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Электронные сервисы помогут узнать о ходе исполнительного производства

6 августа 2021 10:57
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Электронные сервисы помогут узнать о ходе исполнительного производства

На Едином портале государственных (муниципальных) услуг доступен набор услуг для граждан и бизнеса, являющихся сторонами исполнительного производства. Разработчиками выступили Федеральная служба судебных приставов и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

С помощью сервиса «Госпочта» в личный кабинет пользователя направляются электронные повестки от судебных приставов и сведения о задолженностях. Сервис работает во всех субъектах Российской Федерации, включая города федерального значения - Москва и Санкт-Петербург. Общее количество направленных уведомлений на сегодняшний день превысило 109 млн.

На портале Госуслуг для пользователей также реализована возможность подачи должностному лицу ФССП России в электронном виде заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству. Услуга включает в себя порядка 30 типовых обращений по различным жизненным ситуациям. На сегодняшний день их общее количество составило более 1,9 млн.

Самым скоростным на портале Госуслуг стал сервис, позволяющий должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства. Более 75% запросов исполняется менее чем за 3 секунды. С помощью сервиса можно узнать информацию о принятых судебным приставом мерах, в том числе связанных с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например, в праве выезда за пределы страны или на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств.

Как показывает статистика, данный электронный сервис один из самых популярных на портале – в сутки фиксируется около 35 тыс. запросов. Общее количество интерактивных заявлений уже составляет более 4,4 млн.

Теги: Госуслуги Электронные сервисы

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