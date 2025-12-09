Экспозицию с портретами Героев России и участников СВО открыли в Самаре около Дворца спорта им. Владимира Высоцкого

В Самаре накануне Дня Героев Отечества начала свою работу экспозиция с портретами Героев России и участников специальной военной операции, представленных по предложениям командиров частей и Ассоциации ветеранов СВО Самарской области. Она объединила 19 портретов и размещена около Дворца спорта им. Владимира Высоцкого.



На стенде – портреты Героев России Азиза Кудрякова, Никиты Мечтанова, Андрея Колпакова, Артема Пономаренко, Андрея Соколовского и Алексея Тарасова. Рядом ними – гвардии рядовой Владимир Колупаев, гвардии ефрейторы Владимир Кульков, Михаил Мартынов, Михаил Тупяков, Данил Филимонов, гвардии младшие сержанты Владимир Домнин, Владимир Емельянов, Максим Котегов, Андрей Михайлевский, гвардии старший лейтенант Михаил Кошеленко, гвардии сержанты Алексей Куляев, гвардии прапорщик Михаил Карпушин, гвардии младший лейтенант Андрей Куделко.



«Сегодня мы отдаем дань уважения и признательности всем, кто проявил мужество, самоотверженность и героизм на полях сражений, чтим наших предков и героев современности – людей, которые в непростое время проявляют стойкость и преданность долгу. Мы должны всегда помнить о тех, кто сделал и делает нашу страну сильной и непобедимой! Вечная слава и благодарность всем Героям Отечества!» – подчеркнул руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Денис Михайлин.



Данная экспозиция является продолжением экспозиции, размещенной на стендах пешеходной части улицы Ленинградской с портретами 35 самарских героев. По инициативе самарской Ассоциации ветеранов СВО в дальнейшем стенды с портретами Героев России и участников специальной военной операции будут размещаться и в других районах Самары.



До конца 2025 года жители и гости Самары также могут познакомиться с выставкой «Герои спорта на войне» на площади Куйбышева. Она была открыта в рамках Международного патриотического проекта «Парад Памяти» и посвящена спортсменам-фронтовикам – от бойцов Великой Отечественной войны до участников специальной военной операции.

Фото: пресс-служба администрации Самары