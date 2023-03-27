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Эксперты выяснили, кто является кормильцем в российских семьях

27 марта 2023 10:22
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Эксперты выяснили, кто является кормильцем в российских семьях
 

Исследователи сервиса "Сравни" выяснили, кто является кормильцем в российских семьях.

 

Согласно данным, в 16% случаев мужчина является кормильцем в российской семье, а в 10 % семей эту роль на себя берёт женщина. 31% россиян делят семейные траты пополам. В исследовании приняли участие более 1200 респондентов, пишет Сова.

- Треть респондентов отметили, что живут одни и самостоятельно себя обеспечивают, а еще 12 % находятся на обеспечении у родителей, — сказано в результатах исследования.

Помимо этого, около половины опрашиваемых граждан также добавили, что у них довольно часто не хватает финансов до получения следующей зарплаты. В случае нехватки денег на повседневные траты более 60 % опрошенных признались, что отказываются от таких трат вовсе, четверть берут кредиты, а 10 % занимают у друзей.

Ранее аналитики выяснили, в каких профессиях самарцы больше доверяют мужчинам, а в каких — женщинам.

Фото: Дильдина Светлана

Теги: Опрос

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