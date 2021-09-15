Эксперты обнаружили уязвимость на портале "Госуслуги"

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Она позволяет перенаправлять пользователей с сайта на любые другие ресурсы.

Пользователь попадает на страницу, где нужно подтвердить, что доступ запрашивает человек, а не робот, после чего он может быть переадресован на любой другой сетевой ресурс, в том числе содержащий вредоносное программное обеспечение. Пользователю чаще всего будет видна только первая часть ссылки, указывающая на портал "Госуслуг", а перенаправляющая часть ссылки будет обрезана.

Для защиты своих данных и устройств следует обязательно проверять адрес ссылки перед переходом по ней, сделать это можно при помощи антивирусов. Также рекомендуется своевременно обновлять все используемое программное обеспечение. Как передает РИА Новости, о найденной уязвимости эксперты уже сообщили порталу "Госуслуги".