Экскурсовод из Самары стала одним из лучших по мнению посетителей выставки «Россия»

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В Доме молодежи на ВДНХ прошла церемония награждения лучших сотрудников гостевого центра и экскурсоводов программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» на Международной выставке-форуме «Россия». По результатам обратной связи от гостей после проведенных экскурсий, иностранных посетителей, представителей органов исполнительной власти в 7 номинациях выбрали 50 победителей.

Анастасия Силина из Самары стала одним из лучших экскурсоводов в номинации «Больше, чем народный», в которой награждали тех, кто получил максимальное количество положительных отзывов от гостей выставки «Россия». Всего из Самарской области с региональными заездами приехали 19 человек.

В октябре 2023 года Анастасия прошла отбор и подготовку для работы на выставке «Россия» в рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Каждый экскурсовод предварительно изучает материалы и проходит обучение, затем на аттестационной экскурсии демонстрирует свои знания и владение методикой экскурсионной работы.

Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» также развивает уникальное в масштабах страны сообщество «Проводники смыслов». Это действующие гиды, педагоги, краеведы, студенты профильных специальностей из 89 регионов России. На выставке «Россия» «проводники смыслов» знакомят миллионы сограждан и иностранных гостей с достижениями нашей страны, ее успехами и возможностями, вдохновляют на новые свершения. Они повышают привлекательность регионов в глазах молодежи и помогают влюбляться в нее еще больше, в том числе в турах от программы «Больше, чем путешествие».

«Выставка «Россия» – знаковая для всей страны и туристической отрасли. Участие в ней – огромная честь для каждого, и я не могла упустить такой шанс быть причастной к созданию самого яркого события эпохи. Экскурсовод – это лицо и голос всего мероприятия, именно гид ведет по всем экспозициям выставки, выступая в роли «проводника смыслов»: помогает гостям лучше понять и оценить успехи нашей страны последних лет, помогает юным посетителям осознать точки роста и увидеть, какие возможности сейчас есть в России для молодого поколения», – отметила Анастасия Силина.

У себя на родине, в Самарской области, на протяжении 25 лет Анастасия знакомила жителей и гостей города с историей края, работая экскурсоводом по городу и области. Она водила туристов по своим авторским маршрутам. Это были «Дороги победы», которые предполагают прохождение квеста в военно-историческом музее, профориентационные экскурсии – «Сто профессий одной улицы», «Билет в будущее», а также исторические – «По культурной прямой», «Тенистыми аллеями прошлого», «Тайны двух площадей» и мн. др.

Узнав о конкурсе экскурсоводов для работы на выставке «Россия», она сразу же подала заявку, прошла отбор и обучение, присоединилась к профессиональному сообществу «Проводники смыслов».

Президент страны Владимир Путин 4 апреля 2024 года на совещании по случаю открытия круглогодичных молодёжных образовательных центров отметил актуальность фразы «проводники смыслов» в контексте каждого, кто сегодня работает с подрастающим поколением и молодежью.

«Я хотел бы подчеркнуть, что все вы, уважаемые коллеги, все, кто занимается таким важным, таким абсолютно актуальным, важнейшим направлением работы, как работа с молодыми людьми, вы все в самом широком смысле этого слова являетесь «проводниками смыслов», простите за тавтологию. Это чрезвычайно важная работа, она очень сложная, сложнее не бывает. Для нашей страны чрезвычайно важно доходчиво, эффективно, грамотно и в высшей степени объективно доводить до молодых людей информацию о нашей стране, о ее прошлом, настоящем, о наших целях, целях развития с тем, чтобы подавляющее большинство, а в идеальном варианте все граждане страны, особенно молодые наши сограждане, были проникнуты любовью к России и искренне, от всей души работали бы на ее будущее. В этом и заключается главный смысл вашей работы. Я хочу пожелать вам успехов. Вы – «проводники смыслов»», – сказал Владимир Путин.

Выставка-форум «Россия» открылась на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года в День народного единства. По поручению Владимира Путина она продлена до 8 июля 2024 года – Дня семьи, любви и верности.

Площадка Международной выставки-форума «Россия» – это масштабная проекция страны: здесь представлены стенды всех субъектов Российской Федерации, федеральных ведомств, крупнейших корпораций и общественных организаций. Экскурсии проводятся каждый день, кроме понедельника, по 11 маршрутам, а 11 апреля запускается новый маршрут – «Покорители космоса», приуроченный к празднованию Дня космонавтики. За день экскурсовод с группой проходит по выставке от одного до двух маршрутов. Аудитория самая разная: от школьных групп до рабочих коллективов. География посетителей также обширна: из всех уголков России и стран СНГ. За 5 месяца работы для гостей выставки провели более 30 тыс. экскурсий для 500 тыс. посетителей. Зарегистрироваться на экскурсии и узнать подробности можно по ссылке https://russia.ru/events/excursions.

Напомним, что программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» запустила новый набор экскурсоводов для работы на Международной выставке-форуме «Россия». К участию приглашаются профессиональные гиды, сотрудники музеев и туристско-информационных центров, студенты профильных направлений колледжей и вузов, педагоги и краеведы, а также те, кто хочет проявить себя в экскурсоводческой деятельности: аниматоры, ведущие, специалисты, владеющие иностранными языками, актеры, блогеры от 22 лет. Приглашаем вас пройти отбор и стать участником уникального события нашей страны. Подробнее об условиях участия можно узнать по ссылке https://morethantrip.ru/tpost/c7pehkify1-programma-rosmolodyozhi-bolshe-chem-pute.

Фото - Пресс-служба программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие"