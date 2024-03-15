«Эх, блин, масленица!»: Этнопарк дружбы народов приглашает на праздничную программу

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17 марта 2024 года в Этнопарке дружбы народов (г. Самара, Куйбышевский внутригородской район, жилой район Волгарь, ул. А. Солженицына) состоится программа «Эх, блин, Масленица!». Все посетители парка, любители активного отдыха окунутся в незабываемую атмосферу праздничного парка. 0+

В программе масленичных гуляний:

- 10:00 – 17:00 – мини-экскурсии в национальных подворьях;

- 11:00 – 17:00 – площадка «Масленичная мастерская» (мастер-классы по изготовлению народных кукол и оберегов);

- 13:00 – 15:00 – площадка «Потешный городок» (заводные песни, пляски, хороводы, выступление творческих коллективов, переплясы, конкурсы);

- 14:00 – 15:00 – угощение блинами и чаем;

- 14:00 – 15:00 – масленичное шествие «Масленица плясовая»;

- 15:00 – розыгрыш блинницы.

Этнопарк дружбы народов – это уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов, проживающих в Самарском крае. В Этнопарке построены русский, татарский, чувашский, мордовский, украинский, белорусский, башкирский, казахский, осетинский, немецкий, еврейский, азербайджанский, таджикский, туркменский, киргизский, узбекский, грузинский, армянский, дагестанский дома и подворья, а также финно-угорский дом (на основе карельского).

Парк расположен в живописном месте, на берегах озер. В каждом национальном подворье возведены различные хозяйственные постройки согласно традиционным занятиям народов: амбар, конюшня, мельница, кузница, пасека, колодцы, бани и др.

При посещении Этнопарка предусмотрены льготы для определенных категорий граждан. В том числе на сайте http://этнопаркдружбынародов.рф доступны билеты по Пушкинской карте.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (987) 910-00-39, 8 (987) 910-00-40.

Фото: администрация Самары