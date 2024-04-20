«Единая Россия» провела субботники на Аллее Трудовой славы в Самаре и на объектах Народной программы партии по всему региону

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Молодогвардейцы, сотрудники Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», волонтёры и депутаты вместе с активными жителями города привели в порядок территории возле стелы «Город трудовой доблести», парка «Молодёжный» и других объектов, благоустроенных в рамках Народной программы партии и программы «Формирование комфортной городской среды».

Участие в благоустройстве территории принял губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что в эти дни многие жители Самарской области вышли на субботники, чтобы очистить от мусора свои дворы, улицы и, конечно, знаковые места.

«Субботники - это добрая традиция, которая есть в нашей стране. И огромная благодарность всем людям, которые вышли прибраться и в эту субботу, и в предыдущие субботы. Люди выходят в общественные пространства, парки, скверы. И, конечно, очень дорого, что люди убираются просто около своих домов. Там, где живут сами, где живут их родители, играют дети. Город Самара - наш общий дом, и он нуждается в нашем уходе, в нашей заботе. В месячник по благоустройству усиленно работают все коммунальные службы, но вклад общественных организаций и жителей города очень важен. Только вместе мы можем навести порядок после зимы и сделать это в кратчайшие сроки», - уверен Дмитрий Азаров.

Он рассказал, что побывал на разных площадках субботника в городе, и везде люди работают с улыбкой, с молодёжным задором - вне зависимости от возраста.

«Это желание сделать нашу родную землю, город, область лучше, внести свой вклад, является залогом успеха дальнейшего благоустройства, обустройства родной земли и, конечно же, опережающего развития нашего региона», - подчеркнул секретарь реготделения партии «Единая Россия».

Отметим, что многие из объектов, на которых проходили субботники, были внесены жителями региона в Народную программу партии «Единая Россия» и уже реализованы. Этому способствовало и активное народное голосование за благоустройство именно этих общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"