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«Единая Россия» наградила победителей Международной исторической акции «Диктант Победы — 2024»
«Единая Россия» наградила победителей Международной исторической акции «Диктант Победы — 2024»
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«Единая Россия» наградила победителей Международной исторической акции «Диктант Победы — 2024»

24 июня 2024 10:36
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«Единая Россия» наградила победителей Международной исторической акции «Диктант Победы — 2024»
В этом году ими стали 20 участников из 18 регионов страны.
 

Победители получат призы, а 9 мая 2025 года смогут принять участие в Параде Победы на Красной площади в качестве гостей.

«В этом году очно и онлайн в акции приняли участие порядка 2 миллионов человек. Диктант прошел во всех регионах России и в 61 государстве мира. Он стал самым массовым тестом на знание истории Великой Отечественной войны. Участников акции становится всё больше, и это говорит о высоком уровне интереса людей разных возрастов к истории Великой Отечественной войны», — рассказал на награждении координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Во время «Диктанта Победы» впервые прошла акция «Письмо Герою»: на площадках установили специальные почтовые ящики, раздавали бланки, где каждый мог написать свое пожелание, добрые слова для бойцов, находящихся в зоне СВО.

Александр Хинштейн также напомнил, что для абитуриентов, правильно ответивших на все 25 вопросов диктанта, предусмотрены преференции при поступлении в ВУЗы.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что «Диктант Победы» стал такой же неотъемлемой частью празднования Дня Победы, как и «Бессмертный полк», «Георгиевская лента». 

«В этих мероприятиях всё чаще принимают участие молодые люди. Среди участников «Диктанта Победы» почти две трети — это дети и молодёжь», — подчеркнула она.

Участвуя в «Диктанте Победы», мы вместе храним нашу историю, отметил один из победителей, боец Росгвардии Денис Бажанов.

«Мой дед, Николай Петрович Фомин, отличился в боях на Курской дуге, в освобождениях Беларуси и Украины. Был тяжело ранен 28 июня 1944 года в боях за город Полоцк. Через несколько дней умер в стенах 97-го отдельного медико-санитарного батальона», — рассказал он.

В свою очередь, директор «Музея Победы» Александр Школьник призвал популяризировать в регионах историю Великой Отечественной войны.

«Практически все исторические музеи нашей страны входят во Всероссийскую ассоциацию военно-исторических и исторических музеев. Мы будем их ориентировать на то, что вы можете выступать в качестве экскурсоводов или авторов исторических проектов», — отметил он.

В Самарской области победительницей «Диктанта Победы» стала 17-тилетняя Ксения Кириченко.

«Наш регион традиционно  принимает самое активное участие в акции, в этом году было организовано более 1,4 тысяч площадок. Более 50 тысяч жителей губернии написали диктант на тему событий Великой Отечественной войны. В этом году участники смогли не только вспомнить исторические события, но и передать на фронт тёплые пожелания. Такая возможность была у жителей городов трудовой доблести - Сызрани и Самары.  Специальные боксы «Почты России» мы установили на открытых площадках диктанта: в Самарском государственном техническом университете и в Сызранском драматическом театре имени А.Н. Толстого», - отметил координатор партийного проекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов.

Напомним, 26 апреля «Единая Россия» в шестой раз провела международную акцию «Диктант Победы». Исторический тест написали на более чем 28 тысячах площадок в России и 61 стране мира.

Акцию поддержали школы, вузы, структуры Росатома, Росгидромета, Роскосмос, Русское географическое общество, Почта России, промышленные корпорации.

Ответить на вопросы «Диктанта Победы» можно было в аэропортах страны, в самолётах, на железнодорожных вокзалах, в поездах дальнего следования. Более 1,5 тысяч площадок были созданы в воинских частях, подразделениях, учебных заведениях Минобороны, Росгвардии, МВД, МЧС.

Задания в этом году были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

Вопросы «Диктанта Победы» перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Онлайн-версию также адаптировали — она доступна на английском и китайском языках.

 

Теги: Единая Россия

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