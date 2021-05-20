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«Единая Россия» 19 мая внесет законопроект о бесплатном подключении людей к газу

20 мая 2021 18:17
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Его планируют принять до конца весенней сессии Госдумы.

В документе прямо прописано – доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания Президента России Владимира Путина с членами Правительства 19 мая.

«Единая Россия» детально проработала с Правительством ключевые положения этой программы. Правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации. Партия подготовила законопроект, который обеспечит на законодательном уровне решение задачи, которую вы поставили в Послании. Сегодня мы направим его в Государственную думу», - сообщил Андрей Турчак. 

Секретарь Генсовета партии подчеркнул, что закон планируется принять в текущую сессию Госдумы, чтобы люди получили доступ к газу как можно скорее. 

«Чтобы не осталось никаких лазеек для злоупотреблений, а процесс подключения был максимально удобным и простым для людей», - резюмировал Андрей Турчак.

Напомним, в апреле «Единая Россия» по итогам поездки врио замсекретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область обратилась к Президенту с инициативой о бесплатном подключении людей к газу. Глава государства поддержал предложение партии в своем Послании Федеральному Собранию и поручил Кабмину обеспечить бесплатное подключение людей к газу независимо от площади дома до 2023 года. Организацией работ займется единый оператор, а вся работа будет выстроена по принципу «одного окна». График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов подготовят региональные и местные отделения «Единой России».

 

Фото:   реготделение партии "ЕР"

 

Теги: «Единая Россия» бесплатное подключение газ

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