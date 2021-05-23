Джазмен Игорь Бутман исполнил гимн России с воздушного шара на закрытии фестиваля "А. Море фест" в Анапе

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Игорь Бутман исполнил гимн России с воздушного шара в небе над Анапой. Исполнение гимна стало заключительным событием фестиваля "А. Море фест", приуроченного к началу курортного сезона, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня на рассвете в небо над Анапой взмыл легендарный аэростат "Россия". На его борту джазовый виртуоз Игорь Бутман исполнил гимн России", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что звуки саксофона было слышно на расстоянии нескольких километров. Исполнение гимна стало завершающим событием фестиваля "А. Море фест", который проходил в Анапе с 14 по 23 мая.

"Как признался прославленный музыкант, он получил массу впечатлений и эмоций от полета. Никогда прежде ему не приходилось играть в воздушном шаре, а теперь он всерьез подумывает над тем, чтобы повторить этот опыт и установить мировой рекорд", - отметили в пресс-службе.

Фото: скриншот видео