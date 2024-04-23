Двум самарским скверам и бульвару присвоили названия

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Речь идет о территориях в Октябрьском и Ленинском районах. Постановление о наименовании объектов опубликовали на сайте горадминистрации, пишет СОВА.

Сквер Академика Краснова появился на улице Челюскинцев - от Ново-Садовой до проспекта Ленина. Черновский - вдоль Гагарина, между домами № 8, 10 и 12.

Бульвар Владимира Золотарева теперь находится на Мичурина - от Владимирской до Клинической.

Департаменту градостроительства Самары поручили внести новые данные в федеральную информационную адресную систему.

Фото: Андрей Савельев (фотобанк "Волжской коммуны")