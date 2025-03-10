Я нашел ошибку
Главные новости:
Самолет рейсом Тобольск - Самара попал под "глушилки"
Самолет рейсом Тобольск - Самара попал под "глушилки"
АвтоВАЗ пообещал не становиться единственным поставщиком авто в такси
АвтоВАЗ пообещал не становиться единственным поставщиком авто в такси
В Тольятти ищут подрядчика на 523 млн рублей на ремонт дорог
В Тольятти ищут подрядчика на 523 млн рублей на ремонт дорог
В Самаре готовятся демонтировать проходческий щит со станции метро «Театральная»
В Самаре готовятся демонтировать проходческий щит со станции метро «Театральная»
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Рабочие обгоняют программистов по темпам роста зарплат
Рабочие обгоняют программистов по темпам роста зарплат
Остается 5 дней для подачи заявки на конкурс спортивных проектов «Ты в игре»
Остается 5 дней для подачи заявки на конкурс спортивных проектов «Ты в игре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по синхронному плаванию
В Самаре проходят всероссийские соревнования по синхронному плаванию
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.14
-0.43
EUR 96.86
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Самарцев приглашают в кирху на «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ БАХУ»
«8 Марта в каждый дом!»: полицейские и общественники региона провели мероприятия, посвященные Международному женскому дню
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Две трети россиян сталкивались с буллингом на рабочем месте

10 марта 2025 12:49
112
Две трети россиян сталкивались с буллингом на рабочем месте

Буллинг на рабочем месте в России становится все более распространенным явлением, свидетельствуют результаты опроса Академии социальных технологий и проекта "Компании для всех возрастов", с которыми ознакомились "Ведомости".

По данным исследования, проведенного с сентября 2024 года по февраль 2025 года среди 308 человек, 76% респондентов заявили, что работали в организациях, где происходили случаи буллинга. При этом в 2022 году этот показатель составлял 63%.

Отмечается, что буллинг в российских компаниях в большинстве случаев носит "вертикальный характер" — 82% опрошенных назвали своими обидчиками руководителей (против 68% в 2022 году).

По словам 68% респондентов, буллинг со стороны начальства чаще всего проявляется в косых взглядах и мимике, а насмешки, оскорбления и неприятные слова упомянул 61% опрошенных. Среди форм проявления буллинга также назывались отказ взаимодействовать с сотрудником (53%), молчание (50%) и игнорирование (48%).

При этом "горизонтальный" буллинг (со стороны коллег) встречается реже: если в 2022 году о нем заявлял 41% респондентов, то в 2025 году — лишь 26%.

Исследование также выявило, что 6% респондентов сталкивались с угрозами физической расправы, а 2% — с применением физической силы.

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Представители профессиональных групп из Самары рассказали, как относятся к тестовым заданиям при трудоустройстве
10 марта 2025, 10:00
Представители профессиональных групп из Самары рассказали, как относятся к тестовым заданиям при трудоустройстве
Каждый второй программист и маркетолог выполняют тестовые задания выборочно. Общество
168
63% самарцев считают себя приверженцами здорового образа жизни
09 марта 2025, 11:06
63% самарцев считают себя приверженцами здорового образа жизни
Среди мужчин 8% уверенно причисляют себя к сторонникам здорового образа жизни, а среди женщин — 13%. Общество
473
Женщины приобретают собственное жилье значительно раньше мужчин
08 марта 2025, 13:59
Женщины приобретают собственное жилье значительно раньше мужчин
При этом 17% представителей сильного пола получают квартиры в наследство, тогда как среди девушек таких всего 5%.. Общество
650
В центре внимания
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
10 марта 2025  11:44
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
150
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
10 марта 2025  09:27
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
732
Основной целью визита стало знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли.
8 марта 2025  22:31
Делегация из Мьянмы посетила Самарскую область и ознакомилась с достижениями в космической отрасли
1064
В Самарскую область 8 марта с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
8 марта 2025  13:26
В Самарскую область с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
941
В Самарской области увеличат тарифы на газ
8 марта 2025  13:11
В Самарской области увеличат тарифы на газ
636
Весь список