Две трети россиян сталкивались с буллингом на рабочем месте

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Буллинг на рабочем месте в России становится все более распространенным явлением, свидетельствуют результаты опроса Академии социальных технологий и проекта "Компании для всех возрастов", с которыми ознакомились "Ведомости".

По данным исследования, проведенного с сентября 2024 года по февраль 2025 года среди 308 человек, 76% респондентов заявили, что работали в организациях, где происходили случаи буллинга. При этом в 2022 году этот показатель составлял 63%.

Отмечается, что буллинг в российских компаниях в большинстве случаев носит "вертикальный характер" — 82% опрошенных назвали своими обидчиками руководителей (против 68% в 2022 году).

По словам 68% респондентов, буллинг со стороны начальства чаще всего проявляется в косых взглядах и мимике, а насмешки, оскорбления и неприятные слова упомянул 61% опрошенных. Среди форм проявления буллинга также назывались отказ взаимодействовать с сотрудником (53%), молчание (50%) и игнорирование (48%).

При этом "горизонтальный" буллинг (со стороны коллег) встречается реже: если в 2022 году о нем заявлял 41% респондентов, то в 2025 году — лишь 26%.

Исследование также выявило, что 6% респондентов сталкивались с угрозами физической расправы, а 2% — с применением физической силы.