Две трети работников Самарской области пожаловались на коллег-сплетников

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63% работающих жителей Самарской области отметили, что их коллеги сплетничают – об этом говорят результаты опроса, который провела Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников.

Еще 19% работников региона считают, что сплетников среди их коллег нет, остальные 18% затруднились ответить. Для сравнения: в среднем по России на сплетников в рабочем коллективе жалуются только 59%.

Сплетни наиболее распространены в профессиональных сферах «Производство, сельское хозяйство» (71%), «Управление персоналом» (70%) и «Юристы» (68%), реже всего такое поведение встречается среди работников сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (49%) и «ИТ, интернет, телеком» (50%). Интересно, что женщины чаще, чем мужчины, видят в своих коллегах сплетников – 62% против 57%. Среди разных возрастных групп о сплетниках на работе чаще сообщали респонденты 45-54 лет (63%) и 25-34 лет (62%).