доверия к «черной пятнице» у самарцев все меньше

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Жители Самары все реже верят в честное снижение цен в «черную пятницу». Делать покупки на сезонной ноябрьской распродаже собирается каждый десятый, планируемый средний чек — 11,7 тыс. руб. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения города.

Большинство самарцев считают «черную пятницу» обманом: в том, что цены на товары в эти дни не снижаются, убеждены 2 из 3 респондентов: «Просто перерисовывают ценники». Мнение, что на традиционной ноябрьской распродаже можно купить что-то дешевле, чем обычно, разделяют лишь 13% опрошенных. Молодежь до 24 лет доверяет организаторам «черной пятницы» чаще, чем старшее поколение (30% против 12% соответственно), а респонденты с доходом менее 30 тыс. руб. — чаще тех, кто зарабатывает свыше 50 тыс. руб. в месяц (27% против 15%).



7 из 10 самарцев (70%) не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже. Что-то приобрести намерен только каждый десятый.



Чаще всего респонденты собираются купить что-либо из одежды или бытовой техники. В топ-5 наиболее популярных покупок на сезонной распродаже также гаджеты и косметика, обувь, товары для дома и детей.



При этом средний чек покупки, по данным SuperJob, составит у горожан в этом году 11700 руб. По сравнению с 2021-м в эту «черную пятницу» среднестатистический россиянин будет экономить.





Время проведения: 25 октября — 1 ноября 2022 года