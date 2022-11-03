доверия к «черной пятнице» у самарцев все меньше

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области готовятся перевыполнить план по вводу жилья.
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам ввода жилья в 2022-2030 годах
Совет отцов призван объединить активных мужчин губернии.
В Самарской области начал работу Совет отцов
Срок рассчитывался как время от даты публикации объявления о продаже до даты совершения сделки.
Аналитики Домклик выяснили, сколько времени занимает продажа квартиры на вторичном рынке
В турнире приняли участие почти 40 спортсменов.
В Сызрани прошли Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы Максима Алешина
В лонг-лист было отобрано 90 спектаклей драматического театра и театра кукол и 49 спектаклей музыкального театра.
САТОБ: балет «Дон Кихот Ламанчский» вошел в лонг-лист премии «Золотая Маска»
Региональный этап проводился с целью набора участников для формирования сборной команды Самарской области для участия во Всероссийских соревнованиях.
Прошел региональный этап «Игр ГТО»
Участники состязались в нескольких видах спорта: прохождение полосы препятствий, приседание, перс, стрельба, дартс, сдача нормативов, разбор автомата на время.
В Самарской области прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова
в Самарской области охотники спасли лосенка
В Самарской области охотники спасли лосенка
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.62
0.19
EUR 60.92
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ночь искусств в Самарском художественном музее приглашает гостей
Мероприятия музея Эльдара Рязанова, приуроченные ко Дню народного единства
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Доверия к «черной пятнице» у самарцев все меньше

3 ноября 2022 12:36
131
доверия к «черной пятнице» у самарцев все меньше

Жители Самары все реже верят в честное снижение цен в «черную пятницу». Делать покупки на сезонной ноябрьской распродаже собирается каждый десятый, планируемый средний чек — 11,7 тыс. руб. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения города.

Большинство самарцев считают «черную пятницу» обманом: в том, что цены на товары в эти дни не снижаются, убеждены 2 из 3 респондентов: «Просто перерисовывают ценники». Мнение, что на традиционной ноябрьской распродаже можно купить что-то дешевле, чем обычно, разделяют лишь 13% опрошенных. Молодежь до 24 лет доверяет организаторам «черной пятницы» чаще, чем старшее поколение (30% против 12% соответственно), а респонденты с доходом менее 30 тыс. руб. — чаще тех, кто зарабатывает свыше 50 тыс. руб. в месяц (27% против 15%).

7 из 10 самарцев (70%) не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже. Что-то приобрести намерен только каждый десятый.

Чаще всего респонденты собираются купить что-либо из одежды или бытовой техники. В топ-5 наиболее популярных покупок на сезонной распродаже также гаджеты и косметика, обувь, товары для дома и детей.

При этом средний чек покупки, по данным SuperJob, составит у горожан в этом году 11700 руб. По сравнению с 2021-м в эту «черную пятницу» среднестатистический россиянин будет экономить.


Время проведения: 25 октября — 1 ноября 2022 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более трети самарцев намерены подрабатывать на ноябрьских праздниках
03 ноября 2022, 09:24
Более трети самарцев намерены подрабатывать на ноябрьских праздниках
В период праздников большинство желающих дополнительно заработать планируют подрабатывать курьерами. Общество
156
служебные романы между коллегами в Самаре критикуют реже, чем между руководителями и подчиненными
02 ноября 2022, 09:36
Служебные романы между коллегами в Самаре критикуют реже, чем между руководителями и подчиненными
По мнению 41% HR-менеджеров, служебные романы между коллегами отрицательно сказываются на работе. Общество
304
сбережений больше чем на полгода хватит только каждому девятому самарцу
01 ноября 2022, 09:03
Сбережений больше чем на полгода хватит только каждому девятому самарцу
Сегодня почти у каждого второго самарца (49%) нет никаких накоплений. Общество
383
В центре внимания
Объем инвестиций в экономику Самарской области вырос почти на четверть
3 ноября 2022  11:11
Объем инвестиций в экономику Самарской области вырос почти на четверть
181
7 ноября в Самаре будут действовать ограничения движения транспорта
3 ноября 2022  10:00
7 ноября в Самаре будут действовать ограничения движения транспорта
197
Дмитрий Азаров и Дмитрий Чернышенко обсудили создание цифрового социального паспорта семьи военнослужащего
3 ноября 2022  09:48
Дмитрий Азаров и Дмитрий Чернышенко обсудили создание цифрового социального паспорта семьи военнослужащего
497
Победителем стала работа Артура Музипова из Республики Башкортостан «Покровительница кочевников».
2 ноября 2022  18:38
Самарский проект занял второе место в Фестивале стрит-арта ПФО «ФормART»
413
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Министром спорта РФ Олегом Матыциным
2 ноября 2022  10:56
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Министром спорта РФ Олегом Матыциным
342
Весь список